Trưa 8-3, chuyến bay số hiệu VN88 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chở 287 bà con sơ tán từ Ukraine hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) sau hành trình gần 11 giờ từ Bucharest (Romania). Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện các bộ: Y tế, Công an, Giao thông Vận tải đã đón bà con tại sân bay.



Mừng vì được về nước

Ra đón con cháu trở về, ông Phạm Quang Sơn (trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết khi được tin nhà nước tổ chức chuyến bay cứu trợ, cả gia đình ông rất phấn khởi, mong mỏi con cái trở về càng sớm càng tốt.

Nhiều người xúc động khi gặp lại người thân lúc về nước Ảnh: HUY THANH

Là một trong những người đầu tiên xuống sân bay Nội Bài, ông Dương Văn Hồng - đã ở Ukraine gần 30 năm nay - cho biết mọi người đều rất biết ơn cộng đồng người Việt ở Ukraine, Romania và các cán bộ ngoại giao đã hỗ trợ, giúp đỡ. Sau khi chiến sự xảy ra, do tình hình quá cấp bách nên ông và nhiều người được sơ tán, về nước mà không chuẩn bị nhiều. Anh Nguyễn Duy Thanh (quê Nam Định) cùng vợ và 2 con bày tỏ xúc động khi được về quê hương đoàn tụ cùng gia đình. Anh cho biết cả nhà đã an toàn rời khỏi vùng chiến sự, cảm thấy bình yên song cũng không khỏi lo lắng khi theo dõi tình hình đang căng thẳng ở Ukraine.

Không giấu nổi nước mắt hạnh phúc khi máy bay hạ cánh an toàn, chị Nguyễn Thị Lan Anh (quê Hải Dương) bày tỏ: "Tôi sống ở thành phố Odessa chưa có chiến sự nhưng người Việt Nam ở đó rất lo sợ. Giây phút này, tôi rất mừng, xúc động khi được trở về. Chỉ mong chiến tranh kết thúc để cuộc sống sớm trở lại bình thường".

Đã cơ bản sơ tán hết người Việt

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết: "Các lãnh đạo bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xúc động được đón chuyến bay đầu tiên sơ tán bà con từ vùng chiến sự về tới quê hương. Đây là chuyến bay đặc biệt được tổ chức trong thời gian ngắn với 287 hành khách, trong đó có nhiều trẻ em. Tôi đã đứng ở chân máy bay đón bà con khỏe mạnh trở về. Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã nhanh chóng, kịp thời tổ chức được chuyến bay đưa bà con về nước an toàn".

Theo ông Hiệu, từ khi chiến sự xảy ra ở Ukraine, một trong những chủ trương ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam là bảo đảm an toàn tính mạng, bảo hộ hợp pháp công dân và doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài; chỉ đạo các bộ, ban, ngành coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất vào thời điểm hiện nay. Chính phủ đã thành lập tổ công tác đặc biệt để sơ tán bà con khỏi vùng chiến sự và hỗ trợ bà con trên tinh thần tự nguyện được về nước an toàn. Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối, cùng với các bộ, ngành liên quan, chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia... phối hợp với các hội đoàn sơ tán ngay bà con ở những vùng chiến sự ác liệt nhất. "Theo báo cáo của các cơ quan đại diện, cơ bản những bà con ở khu vực chiến sự đã được sơ tán an toàn. Chúng tôi tiếp tục đón tiếp công dân ở các nước và ghi nhận những yêu cầu của bà con để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Thời gian tới, trên cơ sở đăng ký nguyện vọng của bà con, chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ, ngành kiến nghị lên Chính phủ, tổ công tác để tổ chức thêm các chuyến bay sơ tán công dân" - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết thêm.

Theo ông Phạm Quang Hiệu, chiến dịch bảo hộ, sơ tán công dân lần này có những nét riêng và đặc biệt. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta tổ chức chuyến bay sơ tán bà con với quy mô lớn. Chúng ta đã từng tổ chức khi khủng hoảng ở Libya. Tuy nhiên, lần tổ chức này có nét đặc thù, bởi lẽ, phần lớn bà con đã sống ở Ukraine trong thời gian dài, có người làm việc kinh doanh lâu dài, tích lũy nhiều tài sản, có sự gắn bó thân thiết với nước sở tại. "Với sự chủ động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chúng tôi đã liên tục khuyến cáo, phải trải qua thời gian vận động bà con thông qua các hội đoàn. Khi chiến sự ác liệt, chia cắt nhiều nơi, chúng tôi phải nỗ lực, trao đổi với chính quyền sở tại ở Ukraine và Nga tạo ra hành lang an toàn cho bà con di chuyển. Có một số rất ít bà con hiện nay vẫn ở lại trông coi tài sản, chúng tôi tiếp tục giữ liên lạc để hỗ trợ. Hiện cơ bản đã sơ tán bà con khỏi vùng chiến sự ác liệt nhất. Chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để có các phương án phù hợp" - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin.