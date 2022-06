Theo Thiện "cụt" (một dân chơi có số má ở Bình Dương), ngoài quán karaoke Idol, Bình Dương có khá nhiều quán karaoke thác loạn nổi tiếng không thua kém, như Sơn Ca, An Huy, Diamond Club…



Quán karaoke Sơn Ca thường được dân chơi gọi là "chuồng bò" nằm trên địa bàn phường Lái Thiêu, Thuận An. Dù 23 giờ đêm 25-3, khách trong quán Sơn Ca vẫn còn đông nghẹt. Ngoài múa sexy, các tiếp viên còn biểu diễn màn "gắp" trái cây quái đản để khách thưởng tiền.

Quản lý quán DIAMOND điều tiếp viên vào cho khách lựa chọn

Quán karaoke An Huy nằm trên đường số 3, phường Dĩ An, TP Dĩ An, mới hoạt động được mấy tháng nhưng được biết là có đội ngũ nữ tiếp viên trẻ đẹp và chiều khách tới bến. Má mì liên tục qua lại các phòng nhắc tiếp viên: "Các em biết làm thế nào cho khách vui rồi đúng không? Đừng để khách buồn chán bỏ về nha các em".

Không thua kém, quán karaoke Diamond Club là tụ điểm ăn chơi bậc nhất ở khu công nghiệp Vsip (đại lộ Hữu Nghị, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Ở đây, mỗi tiếp viên múa sexy 30 phút giá 1,5 triệu đồng và họ sẵn sàng "chơi tẹt ga" vì "có gì đâu phải sợ".

Cảnh "má mì" thác loạn với khách bên trong quán karaoke An Huy

Quá trình thâm nhập điều tra, chúng tôi phát hiện nhiều quán karaoke thác loạn ở Bình Dương từng nhiều lần bị người dân phản ánh nhưng vẫn "bình chân như vại.

Thác loạn với khách

Thiện "cụt" khẳng định nhiều lần đi hát tại các quán karaoke Sơn Ca, An Huy, Diamond Club có gặp lực lượng chức năng đến kiểm tra nhưng khi lực lượng chức năng vừa rút đi, những màn thác loạn lại tiếp tục.

Cũng không ít lần quản lý và tiếp viên nói chắc "như đinh đóng cột" với khách: "Chúng tôi đã lo lót hết rồi".