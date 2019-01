Đồng loạt kiểm tra chất ma túy đối với tài xế

15/01/2019 13:19





Đó là khẳng định do Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP HCM tại Hội nghị tổng kết tình hình và kết quả công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn TP trong năm 2018 vào sáng 15-1.

Theo đó ngoài kết hợp kiểm tra nồng độ cồn trong máu đối với tài xế, PC08 sẽ kiểm tra chất ma túy đối với tài xế. Đặc biệt sẽ kết hợp với đại diện các bến xe, chủ doanh nghiệp, cảng, Trung tâm Y tế dự phòng TP để kiểm tra chất ma túy trong cơ thể tài xế. Vì vậy, các chủ doanh nghiệp vận tải, bến xe, cảng phải cung cấp danh sách đội ngũ tài xế, sau khi kiểm tra xong sẽ báo cáo lại kết quả cụ thể cho các đơn vị. Đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết, PC08 sẽ tăng cường xử lý xe dù bến cốc, các trường hợp chở quá hành khách, hàng hóa không đúng quy định. Người dân nếu phát hiện các vi phạm có thể cung cấp thông tin tới PC08 qua đường dây nóng 0994676767 để xử lý.

Lực lượng CSGT Công an TP HCM đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn TP.

Theo PC08, trong năm 2018, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP về cơ bản được duy trì ổn định, tai nạn giao thông (TNGT) được kéo giảm trên cả ba mặt (về số vụ, số người chết và số người bị thương). Cụ thể đã xảy ra 3.643 vụ TNGT đường bộ, làm chết 702 người, 2.517 người bị thương. Tình hình thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng cơ bản được kiềm chế. Thực hiện tốt công tác bảo vệ đưa đón các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện, hội nghị, lễ hội….

Ngoài ra, PC08 đã chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn Giao thông TP duy trì thường xuyên công tác khảo sát các bất hợp lý trong công tác tổ chức trực giao thông, các điểm đen về TNGT, duy trì bố trí lực lượng trực điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin….

Lực lượng CSGT tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo ATGT.

Cũng trong năm 2018, PC08 đã phát hiện và lập biên bản đối với 321.920 trường hợp, xử lý 10.827 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.014 trường hợp ô tô quá tải trọng và 2.466 trường hợp xe ô tô… thu về ngân sách TP 115 tỉ đồng.

Cũng theo PC08, dự báo trong năm 2019, tình hình TNGT tiếp tục diễn biến phức tạp, mật độ phương tiện tham gia giao thông sẽ có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là vào thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Do đó, PC08 sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ngành chức năng và lực lượng có liên quan thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo ATGT trên địa bàn, không để phát sinh điểm đen mới về TNGT, kéo giảm TNGT từ 5% đến 10% số người chết do TNGT so với với năm 2018.

Công an TP HCM sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra chất ma túy đối với tài xế.

Trả lời báo chí về việc thời gian qua tình trạng xe tải trọng nặng thường xuyên lưu thông vào đường cấm, giờ cấm gây TNGT, Trung tá Huỳnh Trung Phong cho biết xử lý xe tải đi vào đường cấm còn rất nhiều khó khăn vì khi tiến hành kiểm tra thì giới tài xế biết và cho người theo dõi, trong khi đó PC08 không thể có lực lượng để chốt chặn trên tất cả các tuyến đường. Đó là chưa nói đến việc vào ban đêm rất khó nhận diện phương tiện vi phạm. CSGT mong muốn để xử lý triệt để TNGT cần có các giải pháp đồng bộ từ các đơn vị chủ quản, ý thức của người dân….

Tin-ảnh:T.Đồng