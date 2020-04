Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai chiều 14-4 đã bắt đối tượng giết thiếu nữ 16 tuổi tại dãy nhà trọ ở phường Long Bình, TP Biên Hòa. Nghi can là Đậu Đình Mười, SN 1989, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.



Đậu Đình Mười bị bắt giữ

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với công an các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Lắk… khoanh vùng, truy bắt nghi phạm. Chiều 14-4, nghi phạm đã bị bắt giữ tại tỉnh Đắk Lắk.

Bước đầu, Mười khai nhận vào rạng sáng 9-4, y đột nhập phòng trọ của em P.T.B.M (16 tuổi, quê ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để trộm cắp. Khi bị thiếu nữ phát hiện, Mười dùng kéo đâm vào cằm, cổ, ngực nạn nhân, cướp một điện thoại di động rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng 9-4, tại dãy phòng trọ ở tổ 17, khu phố 8 A, phường Long Bình, TP Biên Hòa, người dân đang ngủ thì nghe tiếng hô "trộm". Anh Trung, ởđối diện phòng M., mở cửa ra xem thì thấy thiếu nữ đang đứng ở cửa phòng, bị đâm 3 nhát vào vùng ngực, tay, cằm nhưng nhìn quanh không thấy ai. Anh vội hô hoán mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng M. không qua khỏi.

Bước đầu xác định Mười từng có 3 tiền án về tội trộm cắp, vừa mới ra tù vào ngày 25-3.