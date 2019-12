Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sáng 8-12, phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh tiếp tục khẩn trương lập hồ sơ xử lý hàng trăm đối tượng quá khích đã có các hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô…trên nhiều tuyến đường trung tâm TP, sau trận bán kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Campuchia.



Nhiều xe máy đã bị tạm giữ ngay trong đêm để xử lý

Trong đêm khuya, sau khi trọng tài thổi còi tan cuộc trần bóng đá U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia 4-0, nhiều người tràn ra đường ăn mừng, cổ vũ. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã tổ chức chạy xe lạng lách, quậy phá gây mất trật tự, ảnh hưởng đến an ninh. Lực lượng công an trong đêm phải vất vả xử lý.

Ngay trong đêm, Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động của tỉnh đã tạm giữ hơn 200 đối tượng cùng các phương tiện, lập hồ sơ để xử lý. Các đội CSGT, cảnh sát trật tự đã phải lập nhiều tổ "dã chiến" để giữ trật tự.

Một số đối tượng đốt pháo trái phép cũng bị công an xử lý.

Cảnh sát cơ động, trật tự cùng phối hợp giữ gìn trật tự

Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó trưởng phụ trách Công an TP Biên Hòa cho biết trước đó, đã nhận được chỉ đạo của đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai quán triệt, lập kế hoạch tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông để đảm bảo an toàn khi diễn ra các trận bóng đá. Lực lượng công an phường, xã cùng có kế hoạch phối hợp.