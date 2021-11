Công an xác định xe tải chở đá chạy lấn sang phần đường cho xe chạy chiều ngược lại

Ngày 5-11, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ tài xế xe ben Nguyễn Đình Cuông (34 tuổi, ngụ xã Xuân Hoà, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật hình sự.

Theo báo cáo của công an, chiều qua (4-11), xe ben chở đá biển số 75C-025.61 do ông Cuông điều khiển lưu thông trên tuyến đường Sóc Ba Buông thuộc ấp 2, xã Xuân Hòa. Khi đến khu vực trên, xe ben xảy ra va chạm với xe máy biển số 60V9-9300 do anh Nguyễn Văn Ha (28 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) điều khiển chở theo anh Thạch Hải (22 tuổi), Kim Lâm Trường (21 tuổi) và Nguyễn Lâm Sang (33 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Hòa).

Cú va chạm mạnh khiến 3 anh: Nguyễn Xuân Hòa, Thạch Hải, Kim Lâm Trường tử vong tại chỗ, riêng anh Nguyễn Lâm Sang bị thương nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, thời điểm gây ra tai nạn, tài xế Cuông điều khiển xe ben lấn sang phần đường dành cho xe chạy chiều ngược lại, dẫn đến tông trực diện vào xe máy của anh Hà đang điều khiển.

Qua điều tra của cơ quan công an, tài xế Cuông âm tính với chất ma túy và nồng độ cồn, riêng phương tiện đã hết thời hạn đăng kiểm. Về tốc độ xe ben, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được. Trong khi đó, 4 người đi xe máy đều không đội mũ bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Đại diện Ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân

Đại diện Ban An toàn giao thông quốc gia và Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã tới thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử vong. Phía UBND tỉnh đã trao phần quà của Ban An toàn giao thông tỉnh cho gia đình các nạn nhân gồm 5 triệu đồng đối với người tử vong, 2 triệu đồng đối với người bị thương.