Ngày 5-10, tỉnh Đồng Nai tiếp tục tổ chức cho hàng ngàn người dân các tỉnh đang sinh sống, lao động tại địa bàn tỉnh về quê theo nguyện vọng.



Theo kết hoạch, việc đưa người về quê tổ chức thành 5 đợt, từ 8 giờ sáng đến chiều tối. Các đợt tổ chức cách nhau vài giờ, trong đó phân theo các đoàn tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Quảng Trị, Thanh Hóa… Điểm tập trung các đoàn để bắt đầu xuất phát là tại khu vực Sân vận động Đồng Nai (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Các đoàn về các tỉnh được tổ chức theo nhiều đợt trong ngày

Theo ghi nhận, bắt đầu từ 8 giờ sáng, người dân tại các phường, xã trên địa bàn TP Biên Hòa và các huyện lân cận đã tập trung về sân vận động Đồng Nai, sau đó được phân thành từng đoàn theo đợt cụ thể.

Đợt này, người dân toàn bộ về bằng xe máy cá nhân. Lực lượng chức năng sử dụng xe đặc chủng để dẫn đoàn.

Trong buổi sáng, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tổ chức hai tuyến, về các tỉnh miền Trung- từ Bình Thuận đến Nghệ An- và tuyến về tỉnh Lâm Đồng. Một điểm tập kết khác là tại TP Long Khánh, người dân được tổ chức về quê có trật tự.

Trong ngày 5-10, Đồng Nai sẽ tổ chức 5 đợt cho người dân có nhu cầu về miền Trung và Tây Nguyên

Tại buổi tổ chức cho người dân về quê, lực lượng chức năng có hỗ trợ bà con một số nhu yếu phẩm như nước, sữa, đồ ăn nhanh, khẩu trang. Một số nhà hảo tâm cũng góp phần hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn.

Người dân về quê trước đó đã đăng ký với chính quyền địa phương để lập danh sách, tổ chức test Covid-19.

Trong ngày 5-10, số người đăng ký về quê là khoảng 20 ngàn người. Trước đó, hàng chục ngàn người dân cũng đã được lực lượng chức năng tổ chức đưa về quê các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên.

Theo đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chính quyền địa phương thời gian qua vận động người dân ở lại nhưng với những người quyết tâm về quê thì lực lượng công an tạo điều kiện, hỗ trợ đưa đón đảm bảo an toàn.