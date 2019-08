Theo đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều động 97 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an, Phó trưởng Công an và công an viên ở 61 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đây là những cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn trong số cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ công an cấp huyện có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt.

Lễ công bố quyết định điều động. Ảnh: NGUYỆT ÁNH

Để đảm bảo thực hiện tốt chủ trương của Bộ Công an và Đề án của UBND tỉnh, ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, có phương án bố trí công tác khác đối với những cán bộ, chiến sĩ công an xã bán chuyên trách, nhất là đối với Trưởng Công an xã, để thống nhất với công an các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn cán bộ công an chính quy về, tạo điều kiện cho các địa phương chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Ông Nghĩa còn đề nghị các những công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh ở xã, thị trấn cần tăng cường hơn nữa việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của người công an nhân dân đối với chính quyền địa phương và nhân dân.

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cũng chia sẻ với lực lượng công an tỉnh về hình ảnh người công an nhân dân, về những đóng góp của mình cho nhân dân…

Dịp này, Công an tỉnh Đồng Tháp đã cấp 26 xe mô tô cho công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.