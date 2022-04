Để chuẩn bị cho hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ mừng ngày thống nhất (30-4) và Quốc tế lao động (1-5), Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch. Các địa phương kiểm tra, giám sát và xử nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch.



Bảo đảm an toàn cho du khách

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục kích cầu du lịch nội địa "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam", khôi phục thị trường khách du lịch đến Hà Nội. Sự kiện này sẽ bắt đầu từ ngày 29-4 đến 1-5 tại khu vực tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Không gian tiểu cảnh và góc check in SEA Games 31 được bố trí các khuôn hình đẹp theo chủ đề và được lấy cảm hứng từ những sản phẩm quà tặng, những chất liệu dân gian mang tính biểu tượng của Hà Nội, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những điều mới mẻ. Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội cũng sẽ mở lại tour đêm "Giải mã Hoàng thành Thăng Long" với phiên bản mới.

Tại Thanh Hóa, ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, cho biết địa phương đã chuẩn bị tất cả các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách. Sầm Sơn rất mạnh tay trong việc xử lý nạn "chặt chém" du khách. Hè 2022, TP Sầm Sơn đã thành lập tổ giám sát, kiểm tra các hoạt động du lịch, duy trì đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận phản ánh của du khách, người dân về hành vi "chặt chém", ép giá, ép khách của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, để du khách đến với Sầm Sơn được an toàn, thành phố đã lập đội cứu hộ cứu nạn, sơ - cấp cứu trên biển với 55 người. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Sầm Sơn sẽ đón khoảng 700.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 580 tỉ đồng.

Du khách bắt đầu đến tham quan biển đảo TP Nha Trang - Khánh Hòa Ảnh: KỲ NAM

Nhằm giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Cục QLTT TP Đà Nẵng đã đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch như nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, cửa hàng kinh doanh đặc sản, đồ lưu niệm... phải niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Cục QLTT TP Đà Nẵng cũng nghiêm cấm các đơn vị kinh doanh có hành vi tăng giá, ép giá đối với khách du lịch.

Trong sáng 26-4, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30-4, 1-5 và mùa hè du lịch 2022. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, cho hay dịp này, địa phương sẽ có loạt sản phẩm du lịch mới. Đặc biệt, tour ngắm cảnh trên cao bằng trực thăng sẽ hoạt động trở lại để phục vụ du khách.

Tại tỉnh Quảng Nam, theo lãnh đạo UBND TP Hội An, các điểm tham quan du lịch cũng như cơ sở lưu trú trên địa bàn đã sẵn sàng. Đến thời điểm này, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn đã đạt công suất phòng khoảng 70%-80%, nhiều khách sạn đã đầy phòng. Hội An cũng đã triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho du khách, nhất là trên tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù lao Chàm.

Chuẩn bị chu đáo

Ngày 26-4, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết ngành du lịch tỉnh này đã tung nhiều chương trình, sản phẩm để thu hút du khách.

Ông Lê Dũng Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Long Phú (Khánh Hòa), cho biết xu hướng đi du lịch tự túc ngày càng tăng do sự phổ biến các thông tin trên mạng và hạn chế đông người. Long Phú đã cho ra mắt sản phẩm mới là tour "Hoàng hôn Nha Phu" trải nghiệm cắm trại trên đảo Hoa Lan, ngắm hoàng hôn, chèo kayak, khám phá rừng ngập mặn, leo núi...

Khu du lịch Yang Bay (huyện Khánh Vĩnh) cung cấp dịch vụ tắm khoáng nóng thảo dược, tham quan vườn thú, trải nghiệm thu hoạch rau củ, hái rau rừng, bắt cá suối, thưởng thức đặc sản đại ngàn... cho du khách. Công viên Du lịch Kong Forest (huyện Cam Lâm) cũng ra mắt gói cắm trại lưu đêm bên suối theo phong cách lều Mông Cổ, cắm trại gồm đốt lửa trại, ăn đồ nướng, trải nghiệm các trò chơi Zipline, lái xe địa hình...

Theo ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên - Phó Chủ tịch Chi hội Lữ hành Khánh Hòa, Giám đốc Kinh doanh Công ty Viet Promotion - trước khi bước vào dịp lễ, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cùng Sở Du lịch Khánh Hòa tổ chức chương trình Famtrip "Nha Trang bản giao hưởng của biển" nhằm khởi động và xúc tiến thị trường khách nội địa.

Ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết với việc tổ chức Tuần lễ vàng du lịch từ ngày 23 đến 30-4 ở TP Đà Lạt, dự kiến sẽ có hơn 180.000 lượt khách, trong đó khoảng 140.000 khách lưu trú, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2021. Với trên 29.000 phòng, đến chiều 26-4, nhiều khách sạn ở trung tâm Đà Lạt đã kín chỗ. Giá phòng nhà nghỉ, khách sạn dịp này tăng 30% - 50% so với ngày thường, dao động từ 500.000 đến 1,2 triệu đồng/đêm/phòng.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã có văn yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, cảng hàng không có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải, công khai giá vé theo tuyến. Các địa phương tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trên những tuyến kết nối TP Hà Nội, TP HCM, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và đầu mối giao thông lớn.

Tỉnh Bình Thuận cũng là địa điểm dự kiến sẽ bùng nổ du khách vào dịp lễ 30-4, 1-5. Ông Nguyễn Nguyên Vũ, Trưởng Phòng nghiệp vụ - Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Thuận, cho biết vé tàu đi huyện đảo Phú Quý dịp lễ đã hết gần 1 tháng nay. Ở Khu du lịch quốc gia Mũi Né - TP Phan Thiết, lượng khách đặt phòng đã đạt công suất 80% - 90%, hầu hết resort 3 - 5 sao không còn nhận khách.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, khẳng định: "Chúng tôi đã yêu cầu các phòng ban, đơn vị, đặc biệt là phường Mũi Né thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng bán hàng không đúng chất lượng, số lượng, không để làm xấu hình ảnh du lịch Mũi Né - Phan Thiết".

Theo UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), trong dịp lễ này, tuyến phố đi bộ Ninh Kiều sẽ bắt đầu hoạt động để phục vụ du khách. Các hoạt động trên tuyến phố diễn ra vào tối thứ bảy hằng tuần, từ 18 đến 22 giờ.

Trong khi đó, Cà Mau cũng đã xây dựng nhiều hoạt động với những sự kiện hấp dẫn như: tổ chức xác lập kỷ lục "Tổ ong lớn nhất Việt Nam" của nghề gác kèo ong ở U Minh Hạ; xác lập kỷ lục "Lẩu mắm lớn nhất Việt Nam"; đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ... Các hoạt động trên ngoài hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia còn là cơ hội để Cà Mau giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương với du khách.

Theo số liệu thống kê từ các hãng tàu cao tốc, phà, máy bay và các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp lữ hành, lượng khách đến Phú Quốc (Kiên Giang) trong dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ tăng khoảng 40% so với dịp lễ này những năm trước. Ông Phạm Văn Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Rồng Vàng Phú Quốc, cho biết hiện các cơ sở lưu trú, khách sạn, các đơn vị lữ hành trên địa bàn đã quá tải. Theo ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, kỳ nghỉ lễ này là cơ hội tốt để phục hồi du lịch tỉnh Kiên Giang. Những điểm du lịch như Phú Quốc, Nam Du, Hà Tiên... dự đoán sẽ kín khách.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, dự báo khách đến tham quan, tắm biển Vũng Tàu sẽ rất đông, UBND tỉnh này hôm 19-4 đã có văn bản chỉ đạo Sở Du lịch và các địa phương có biển tăng cường kiểm tra khâu cấp cứu phòng chống đuối nước tại các khu du lịch và bãi tắm biển tự phát trên địa bàn. Trong đó, Sở Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp quản lý, bảo đảm an toàn cho du khách bằng các biện pháp nhắc nhở, cảnh báo...