Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho hay chỉ trong 4 ngày từ 8 đến 11-11, TP Nha Trang liên tục đón 2 du thuyền quốc tế với gần 5.000 khách đến tham quan, mua sắm. Ngành du lịch tàu biển được đánh giá là phục hồi một cách ấn tượng và sẽ tiếp tục tăng cao những tháng cuối năm 2023. Điều này mở ra nhiều cơ hội để đẩy mạnh ngành du lịch cao cấp này.



Tăng mạnh dịp cuối năm

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm 2023 đến nay, Khánh Hòa đã đón 15 chuyến tàu biển với số khách lên bờ tham quan 22.242 người. Sau 2 du thuyền mà Nha Trang vừa đón, dự kiến trong tháng 11 sẽ tiếp tục đón 3 chuyến tàu biển khác.

Các du thuyền ghé Nha Trang có nhiều tàu biển nổi tiếng thế giới như Spectrum of the Seas với sức chứa 4.000 khách - du thuyền quốc tế lớn nhất châu Á hiện nay; MSC Poesia với sức chứa 2.500 khách đã nhiều lần đưa khách đến tham quan Nha Trang - Khánh Hòa; Diamond Princess có sức chở từ 2.300 đến 2.500 khách; Norwegian Jewel có khả năng chở khoảng 2.400 khách cùng đoàn thủy thủ 1.100 người; Resorts World One với 1.500 du khách…

Du khách quốc tế từ du thuyền đến Nha Trang tham quan làng nghề truyền thống, địa điểm nổi tiếng ở Nha Trang

Các tour mà khách quốc tế đến Nha Trang thường đặt là tham quan thành phố (city tour) với các địa điểm nổi tiếng, quen thuộc như: Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, chợ Đầm. Du khách còn được đưa lên các khách sạn cao tầng để ngắm TP Nha Trang từ trên cao, tham quan Làng nghề Trường Sơn để tìm hiểu về nghề thủ công truyền thống, thưởng thức các màn hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Du khách còn có thể tham quan bằng tour xích lô, tour biển đảo, tour đạp xe khám phá làng quê vùng ven Nha Trang… Những đơn vị lữ hành chuyên phục vụ khách tàu biển còn mở rộng các tour lên huyện Diên Khánh với trọng điểm là Khu Du lịch Memento ở xã Diên Hòa.

Ông Bùi Minh Thắng, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Phương Thắng - chuyên phục vụ tour cho khách du thuyền quốc tế, cho biết theo kế hoạch, trong tháng 11 công ty sẽ phục vụ 5 chuyến tàu biển quốc tế, tháng 12 sẽ đón 7 chuyến. Như vậy, chỉ 2 tháng cuối năm đã có 12 chuyến tàu, tương đương số chuyến của 10 tháng trước. Tháng 1 và 2-2024, công ty dự kiến đón thêm 12 chuyến nữa. Có thể nói du lịch tàu biển đang phục hồi mạnh mẽ sau 2 năm dịch COVID-19.

Cơ hội vàng

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, hiện nay Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hồng đã được các hãng tàu chỉ định tổ chức đón và phục vụ 21 chuyến tàu biển quốc tế đến Nha Trang với hơn 36.000 khách từ ngày 8-11-2023 đến 14-4-2024. Trong đó, tàu Norwegian Jewel và tàu Diamond Princess có số lượng từ 2.300 đến 2.500 khách/chuyến.

Ngoài ra, các công ty lữ hành quốc tế như Saigontourist chi nhánh Nha Trang, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Phương Thắng, Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Tictours... cũng sẽ đón thêm một số chuyến tàu biển khác.

Theo đánh giá của các đơn vị chuyên tổ chức tàu biển, thị trường du lịch tàu biển đến Việt Nam đang phát triển rất tốt ở Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang - Khánh Hòa. Trong đó, Nha Trang có lợi thế là cảng biển nằm ngay trong thành phố, do đó việc di chuyển tham quan rất thuận lợi so với một số địa phương khác. Tuy nhiên, cảng Nha Trang cũng có hạn chế là tàu phải neo ngoài khơi rồi trung chuyển khách vào bờ nên chất lượng dịch vụ tại cảng biển chưa cao.

Ông Bùi Minh Thắng đánh giá hiện nay các hãng tàu đang tập trung đóng mới các du thuyền. Điều này tạo ra môi trường cạnh tranh, từ đó giá du lịch bằng tàu biển đã đáp ứng nhu cầu của khách trung lưu. Trước đây, giá tour tàu biển khoảng 3.000 USD thì nay chỉ khoảng 2.000 USD. Trước đây khách chủ yếu là từ châu Âu, Mỹ, Úc thì nay các nước châu Á tham gia rất nhiều. Đây chính là cơ hội vàng để phát triển du lịch, qua đó đẩy mạnh kinh tế địa phương bằng các sản phẩm dịch vụ đi kèm. Trung bình mỗi khách đến Nha Trang trong một ngày tiêu khoảng 100 USD chưa tính các chi phí khác, có khách khi đến mua sắm ngọc trai từ vài trăm đến vài ngàn USD.

Tuy nhiên, theo các đơn vị lữ hành, để thu hút khách du lịch tàu biển và giữ chân khách lâu hơn, Khánh Hòa cần sớm giải quyết được hạn chế về cảng biển, có thêm nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của khách như: Sô diễn phục vụ khách tàu biển, nhà hàng ẩm thực đặc trưng… "Khách từ Kenya đi tàu biển đến Nha Trang vào ngày 8-11 có phàn nàn là muốn mua các đồ thời trang, hàng hiệu quốc tế nhưng không có; đến các khu chợ hay trung tâm mua sắm chỉ có hàng nhái, đồ mỹ nghệ truyền thống… Đây cũng là điều hạn chế vì khách du lịch tàu biển đa số thu nhập cao, do đó chúng ta cần có những khu mua sắm hàng cao cấp để thu hút du khách" - ông Thắng nói.