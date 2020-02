Sở Y tế TP HCM vừa có công văn khẩn gởi UBND TP về việc tàu du lịch quốc tế Crystal Symphony của hãng Crystal Cruises đến TP HCM các ngày 22, 23 và 24-2.

Theo báo cáo, du thuyền Crystal Symphony có 681 người (145 du khách, 536 thủy thủ đoàn) khởi hành từ San Francisco (Mỹ) đi qua các nước châu Mỹ và đến khu vực châu Á (đảo Guam, Philippines, Singapore) và đến Việt Nam ngày 19-2 tại Đà Nẵng, 20-2 tại Huế và các ngày 22, 23, 24-2 đến TP HCM.



Khi tàu Crystal Symphony đến TP HCM, Cảng vụ Hàng hải, Công an Biên phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đảm bảo các biện pháp an ninh, an toàn khi nhập cảng theo quy định. Ngoài 145 hành khách sẽ rời tàu lên đất liền tham quan, 529 thuyền viên được Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP cấp thẻ lên bờ, trừ 7 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc không được cấp phép.

Nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với Sở Du lịch, công ty cung ứng dịch vụ lữ hành và các đơn vị có liên quan triển khai các phương án ứng phó cụ thể với từng tình huống theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Phía công ty cung ứng dịch vụ lữ hành cam kết thực hiện các biện pháp giám sát sức khỏe của hành khách đi tàu, hướng dẫn viên và tài xế của đoàn, trang bị dung dịch rửa tay và phát khẩu trang cho khách, yêu cầu khách tuân thủ các biện pháp phòng ngừa do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đề xuất…