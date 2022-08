Theo tờ trình này, việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch hơn 54.719 ha gồm 14 đơn vị hành chính của cả huyện Cam Lâm.



UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất nhiệm vụ quy hoạch đô thị Cam Lâm trở thành trung tâm vui chơi giải trí và mua sắm hàng đầu thế giới, phát triển khu thiên đường nghỉ dưỡng

Thiên đường du lịch

Theo tờ trình của UBND tỉnh Khánh Hòa, mục tiêu quy hoạch sẽ hướng đến việc xây dựng đô thị mới Cam Lâm phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia nói chung và chiến lược phát triển biển Việt Nam nói riêng; phát triển thành phố thông minh - sinh thái - bền vững, kết hợp với hệ sinh thái đầm Thủy Triều, khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, vùng vịnh Nha Trang; phát triển đô thị mới kết hợp trung tâm tài chính - trí tuệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu; chuyển giao, áp dụng các xu hướng phát triển tương lai, tiên phong áp dụng công nghệ xanh nhằm tạo dựng một thành phố xanh - sạch, thân thiện với môi trường.

Mục tiêu quy hoạch hướng đến xây dựng trung tâm vui chơi giải trí và mua sắm hàng đầu thế giới, phát triển khu thiên đường nghỉ dưỡng. Tạo dựng hệ sinh thái đa dạng các loại hình sản phẩm, dịch vụ, cùng với các tiện ích đô thị, giá trị cảnh quan ven biển, các hoạt động lễ hội sôi động, chiến lược marketing toàn cầu nhằm thu hút cư dân đa quốc gia đến sinh sống, làm việc, học tập và du khách quốc tế...

Bên cạnh đó, mục tiêu quy hoạch sẽ phát triển đô thị mới Cam Lâm bền vững, kết nối đồng bộ về cơ sở hạ tầng, dịch vụ logistics cùng với cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Làm cơ sở để triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Cam Lâm theo quy định và là công cụ pháp lý để tỉnh Khánh Hòa và chính quyền các cấp quản lý, kiểm soát các hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển theo quy hoạch được duyệt.

Tầm cỡ quốc tế

Liên quan đến việc lập quy hoạch đô thị mới Cam Lâm, từ tháng 7-2022, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Khánh Hòa làm rõ tính chất đô thị cần nêu cụ thể, xác định rõ tính chất nào mang tính quốc tế, quốc gia, mang tính vùng và yếu tố quan trọng. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đề nghị làm rõ các dự báo về quy mô dân số; dự báo tiêu chí đất xây dựng trong nhiệm vụ quy hoạch...

Tờ trình lần này gửi Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã xác định tính chất quy hoạch đưa huyện Cam Lâm là thành phố thông minh - sinh thái tầm cỡ quốc tế, trung tâm thương mại tài chính khu vực; trung tâm tài chính - trí tuệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu, đô thị sân bay cửa ngõ thế giới là điểm đến thiên đường du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và mua sắm đẳng cấp quốc tế, trung tâm công nghệ cao. Quy hoạch đô thị mới Cam Lâm sẽ phát triển đô thị với hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại đạt tiêu chuẩn đô thị thông minh, bền vững, góp phần quan trọng đưa Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc trung ương vào năm 2030. Cam Lâm được xác định là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước. Đây cũng là đô thị có vai trò quan trọng trong hỗ trợ, củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền biển, đảo quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn.

Về tầm nhìn, theo ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Cam Lâm sẽ trở thành thành phố thông minh sáng tạo hàng đầu thế giới, cửa ngõ kết nối ra thế giới. Vùng đô thị sân bay Cam Lâm trở thành một khu vực đạt tầm cỡ thế giới, đóng vai trò là "Cửa ngõ quốc tế đến và đi Việt Nam với thế giới" trên cơ sở hoạt động của sân bay quốc tế - khu du lịch đẳng cấp quốc tế. Vùng xung quanh sân bay quốc tế Cam Ranh sẽ là một khu vực phát triển bền vững, tối đa hóa những lợi ích về mặt xã hội, kinh tế và môi trường trên cơ sở khai thác hoạt động vận chuyển của sân bay và các không gian chức năng đô thị mới Cam Lâm...

Về quy mô dân số, đô thị mới Cam Lâm dự kiến đến năm 2030 có khoảng 320.000 người; đến năm 2045 khoảng 770.000 người. Về quy mô đất xây dựng, đến năm 2030 dự kiến khoảng 13.000 - 15.000 ha; đến năm 2045 dự kiến khoảng 19.000 - 20.000 ha. Dự báo quy mô dân số và đất đai sẽ được cụ thể hóa trong quá trình nghiên cứu lập đồ án quy hoạch chung.

3 không gian chức năng Ông Ngô Văn Bảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, cho biết trong đồ án lấy ý kiến người dân, khu đô thị mới Cam Lâm được định hướng quy hoạch phát triển không gian gồm 3 khu chức năng chính: Khu đô thị thông minh sinh thái hàng đầu thế giới nằm phía Bắc khu vực nghiên cứu, gồm 2 khu (khu A là thành phố đảo thiên đường, lấy cảm hứng từ mô hình đô thị nghỉ dưỡng sang trọng Gold Coast, Úc. Khu B là khu tài chính, trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ toàn cầu). Khu vực thứ 2 là khu đô thị sân bay cao cấp nằm ở phía Nam, áp dụng mô hình các thành phố mang phong cách châu Âu. Khu thứ 3 là quần thể vui chơi giải trí lớn nhất thế giới nằm phía Tây khu vực nghiên cứu, bao gồm tổ hợp các sân golf lớn, các loại hình công viên chuyên đề (nước, thám hiểm, safari, trường đua ngựa).

