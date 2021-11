Tạo điều kiện để NLĐ trở lại làm việc

Làm rõ thêm ý kiến, câu hỏi của một số ĐBQH liên quan đến người lao động (NLĐ) trước tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tại phiên chất vấn sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết sắp tới Chính phủ sẽ có một số chương trình và báo cáo QH, các cơ quan có thẩm quyền để từng bước giải quyết căn cơ những vấn đề này. Phó Thủ tướng cho rằng cần phân loại các nhóm NLĐ để có biện pháp giải quyết phù hợp. Cụ thể là lao động có hợp đồng chính thức, ổn định và dài hạn, làm việc ở doanh nghiệp lớn, đặc biệt, các khu chế xuất, các KCN; lao động làm việc ở các xí nghiệp nhỏ, các công trường, có tính thời vụ; lao động tự do; người nhà đi theo để trông con cho NLĐ. Theo Phó Thủ tướng, 3 vấn đề quan trọng để NLĐ yên tâm quay lại làm việc. Thứ nhất, có kế hoạch cụ thể để kiểm soát tốt dịch bệnh, không để NLĐ vừa quay lại làm thì phải tạm nghỉ do dịch bùng phát. Thứ hai là phải mở lại trường học, nhất là mẫu giáo và tiểu học, đây không chỉ là vấn đề giáo dục mà chính là giải quyết cho NLĐ đi làm vì đa phần họ có con nhỏ. Thứ ba, NLĐ muốn doanh nghiệp cam kết tiếp tục trả một phần lương trong trường hợp phải tạm nghỉ do dịch bùng phát trở lại. Các bộ, ngành cần khẩn trương xây dựng, ban hành một số quy định có tính chất tạm thời nhưng rất thiết thực cho doanh nghiệp, NLĐ. Phó Thủ tướng lấy ví dụ hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang trình các cơ quan có thẩm quyền về việc tạm thời áp dụng trong một thời gian ngắn quy định đặc biệt về số giờ làm việc. Về lâu dài phải có chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân, xem xét cơ cấu lại sản xuất, lao động.

V.Duẩn