Dùng súng không đúng quy định, thiếu úy bắn chết đồng đội

06/03/2018 19:29

Ngày 6-3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thiếu úy Võ Thành Nam (SN 1991) công tác tại Trại tạm giam Công an Kon Tum, để điều tra về hành vi giết người.



Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 27-2, trong khi bàn giao ca trực, do sử dụng súng AK không đúng quy định, thiếu úy Nam đã làm thượng sĩ Đinh Quốc Hùng (quê Thạch Thành, Thanh Hóa) trúng đạn.

Thượng sĩ Hùng được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Tuy vậy, do vết thương nặng, anh đã tử vong lúc 4 giờ ngày 28-2.

Nạn nhân Hùng sau khi tử vong được người nhà tổ chức tang lễ

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, khi tiếp nhận, Hùng đang trong tình trạng nguy kịch, mê sảng, mạch và huyết áp khó đo. Nguyên nhân được xác định là do vết thương từ đạn súng bắn xuyên sọ não.

Theo thông tin từ Trại tạm gian Công an tỉnh Kon Tum, trước khi xảy ra vụ việc, thiếu úy Nam và thượng sĩ Hùng có mối quan hệ thân thiết, không có mâu thuẫn, quá trình công tác tốt, vui vẻ, hòa đồng, được nhiều đồng đội quý mến.

Hoàng Thanh