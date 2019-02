Dùng súng, mã tấu cướp ở trạm thu phí cao tốc sáng mùng 3 Tết

07/02/2019 10:54

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VEC E, đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây) xác nhận vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại trạm thu phí cao tốc, thuộc xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).



VEC E cho biết vụ việc diễn ra tại trạm thu phí lúc 7 giờ ngày 7-2. Hai tên cướp trang bị súng, mã tấu đã xông vào phòng kế toán vé thẻ, nơi có két sắt đựng tiền thu phí.



Lúc này, các nhân viên vừa thực hiện xong công tác giao nhận ca, két sắt vẫn đang được mở để cất tiền thu phí được trong ca 3 ngày 6-2. Bất ngờ, 2 tên cướp đạp cửa xông vào, khống chế các nhân viên kế toán, thủ quỹ và giám sát.

Các nhân viên là nhân chứng kể bọn cướp tỏ ra rất táo tợn, kề dao và súng vào cổ họ để uy hiếp; có người còn bị chúng đánh để bắt nằm im.

Ngay sau đó, chúng vơ vét tiền trong két sắt rồi tẩu thoát. Khoảng thời gian cả hai hành động trong vòng 6 phút. "Các nhân viên an toàn, bị xây xát nhẹ. Hiện Công ty VEC E phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an của tỉnh Đồng Nai giải quyết vụ việc. Các cơ quan công an phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra"- bà Phương thông tin.

Video vụ cướp được đăng lên mạng xã hội

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 7-2 (mùng 3 Tết) đã xảy ra một vụ cướp táo tợn tại trạm thu phí cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây, thuộc địa bàn xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất.



Hiện trên mạng xã hội đã xuất hiện clip ghi lại vụ việc. Đoạn clip dài khoảng 30 giây, ghi lại cảnh 2 tên cướp mặc đồ đen, đội mũ, bịt mặt, mang 2 ba lô dùng vật như súng và mã tấu uy hiếp, buộc nam nhân viên tại trạm phải nằm úp mặt lên bàn. Khi nhân viên này làm theo lời bọn chúng, 2 tên cướp đã lục lọi, vơ vét tài sản bỏ vào các ba lô mang đi.

Hình ảnh bọn cướp khống chế nhân viên trạm thu phí được camera ghi lại





