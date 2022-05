Ngày 3-5, Công an phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đang phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An để điều tra vụ việc một người đàn ông dựng xe máy ở khu vực bờ biển bị kẻ gian tháo trộm bánh xe. Công an đã mời chủ nhân chiếc xe này đến để ghi nhận sự việc nhằm phục vụ điều tra.



Chiếc xe máy sau khi bị tháo bánh trước vẫn được dựng ngay ngắn bên vệ đường

Trước đó, sáng 1-5, một người đàn ông trú tại TP Huế điều khiển xe máy đến khu vực rừng dương phòng hộ sát bờ kè cửa biển Thuận An, phường Thuận An rồi dựng xe bên vệ đường để ra bờ kè câu cá. Sau khoảng 10 phút người này quay lại thì phát hiện bánh xe phía trước "không cánh mà bay", chiếc xe được dựng ngay ngắn ở vị trí cũ.

Một số trang Facebook cho rằng người đàn ông không muốn gửi xe tốn tiền nên bị tháo bánh xe

Người đàn ông sau đó đã thuê xe chở chiếc xe máy của mình về mà không trình báo với cơ quan chức năng. Câu chuyện được người này viết trên mạng xã hội - với mục đích cảnh báo ai đến khu vực này thì đề phòng kẻ gian - thu hút nhiều bình luận, chia sẻ.

Đây là khu vực không có khu dân cư, không phải là bãi biển du lịch nên không có dịch vụ trông giữ xe máy. Thế nhưng, nhiều tài khoản Facebook cho rằng do chủ nhân chiếc xe máy không muốn gửi xe tốn tiền nên bị chơi xấu.