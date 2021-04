Ngày 10-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp với Công an và VKSND cùng cấp tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người của đối tượng Huỳnh Minh Tôn (SN 1997, ngụ tỉnh An Giang), thuyền viên trên tàu cá KG 94519 TS do ông Phan Quốc Hận (1977, ngụ Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Cùng ngày, thuyền trưởng tàu đã bàn giao Tôn cho lực lượng chức năng để điều tra.



Huỳnh Minh Tôn tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 7-4, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu nhận được trình báo của ông Phạm Quốc Khởi (SN 1968, ngụ TP Vũng Tàu) về việc vào khoảng 23 giờ ngày 5-4, trong khi đang đánh bắt thủy hải sản trên biển, thì thuyền viên tàu cá KG 94519 TS tên Đinh Công Quốc (1992, ngụ Bình Định) và Nguyễn Trường Hận (SN 1978, ngụ Vĩnh Long) đã xảy ra mâu thuẫn với thuyền viên Huỳnh Minh Tôn và được các thuyền viên khác trên tàu can ngăn. Nhưng sau đó, Tôn vào cabin tàu cá lấy dao thái lan đâm vào bụng Quốc dẫn đến tử vong.

Thuyền trưởng đã báo vụ việc về cho chủ tàu và yêu cầu các thuyền viên trên tàu cá khống chế Tôn để đưa vào bờ.