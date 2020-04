Tối 1-4, Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đang truy bắt một đối tượng cướp ôtô, đánh công an rồi bỏ trốn khi đang chờ làm thủ tục để vào khu cách ly.

Trước đó, trưa cùng ngày, một nam thanh niên đi xe máy hướng từ Gia Lai đến Kon Tum. Khi đến khu vực đèo Sao Mai (giáp ranh hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum) thì lực lượng chức năng của TP Kon Tum yêu cầu thanh niên này dừng lại, hướng dẫn vào làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và sẽ bị cách ly (theo quy định của tỉnh). Tuy nhiên, thanh niên trên không hợp tác.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực đèo Sao Mai, TP Kon Tum

Trong lúc mọi người đang làm việc, thanh niên này lén dắt xe máy định bỏ đi nhưng bị phát hiện. Đến gần 14 giờ, khi đang đợi ô tô chở mọi người về khu cách ly, nam thanh niên bất ngờ nhảy lên một ôtô bán tải đang nổ máy (chủ xe đang khai báo y tế) rồi lái xe bỏ chạy.

Thấy vậy, 4 chiến sỹ CSGT, Công an TP Kon Tum đã dùng ôtô và mô tô đặc chủng đuổi theo. Được khoảng 200 m, khi xe công an vượt lên đón đầu thì đối tượng tông thẳng vào xe công an rồi dừng lại.



Sau khi xe dừng, nam thanh niên lấy một gậy sắt để trong ôtô tấn công làm thiếu úy Nguyễn Nhật Khánh (CSGT TP Kon Tum) bị thương, phải khâu 5 mũi, rồi bỏ chạy lên đồi Sao Mai. Trên đường chạy, đối tượng trên tiếp tục đánh một người dân, cướp điện thoại.