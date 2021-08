Chiều nay 4-8 , chị Lê Thị T. (SN 1982; nữ nhân viên của tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội), người bị cướp xe máy vào sáng 3-8, cho biết đến thời điểm hiện tại, chị đã nhận được 4 chiếc xe máy. Trong đó, một chiếc do cán bộ chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) quyên góp, mua tặng; 3 chiếc khác do các nhà hảo tâm gửi tặng.



Nhiều nhà hảo tâm tặng xe cho nữ lao công bị cướp

Theo đó, chị cũng đã tặng lại 2 trong số 4 chiếc xe trên cho 2 đồng nghiệp trong Tổ môi trường Đại Mỗ - Chi nhánh Cầu Diễn (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội - URENCO 7).

Nói về hành động tặng lại 2 chiếc xe, chị T. chia sẻ, hai đồng nghiệp của chị đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có phương tiện để đi làm."Trong đó 1 trường hợp chỉ trong 20 ngày bị mất 2 chiếc xe máy. Còn một trường hợp khác trên đường đi làm thì bị cháy xe" - chị Trâm chia sẻ.

Hình ảnh nữ công nhân môi trường đô thị bị cướp xe máy được camera an ninh quay lại

Trước đó, khoảng hơn 3 giờ sáng 3-8, công nhân Lê Thị T. đi làm tại khu vực ngõ 223 - 252 khu vực Đại Mỗ (giữa 2 ngõ này có chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19) đã bất ngờ bị 4 đối tượng chặn đầu, cướp xe máy. Những người này lớn tiếng đe dọa, yêu cầu nữ công nhân môi trường đô thị xuống xe, giao lại chìa khóa. Mặc dù nạn nhân khóc lóc van xin, nhóm cướp nổ máy xe rồi phóng đi.