Theo báo cáo của Bộ GTVT, mới đây, tổng thầu đề xuất mốc thời gian hoàn thành công tác nghiệm thu, chuyển giao dự án dự kiến vào ngày 31-12-2019. Tuy nhiên, do tiến độ tổng thầu đưa ra còn có nhiều nội dung chưa chi tiết và có các điều kiện ràng buộc (công tác nghiệm thu thanh toán phải được thực hiện bao gồm thanh toán trọn gói và các hạng mục phát sinh, tổng thầu nhận được chứng chỉ hoàn thành công trình), nên theo đánh giá của Bộ GTVT, mốc thời gian nêu trên là khó khả thi.



Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu tổng thầu khẩn trương lập kế hoạch chi tiết đối với từng hạng mục còn lại để xác định thời gian hoàn thành dự án.

Báo cáo của Chính phủ cho biết vướng mắc chủ yếu của dự án là việc tổng thầu chưa tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn trước khi đưa vào vận hành, khai thác.

Chưa đủ cơ sở để đánh giá an toàn khi vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Qua đánh giá an toàn hệ thống của tư vấn độc lập (đơn vị tư vấn của Pháp: Liên danh Apave - Certifer - Tricc), tổng thầu chưa cung cấp được các chứng chỉ mức độ an toàn, các kết quả thử nghiệm an toàn từ nhà sản xuất, chưa thực hiện đầy đủ giải pháp đánh giá bằng thử nghiệm thực tế tại hiện trường nơi sản xuất, dẫn đến chưa đủ cơ sở để tư vấn độc lập hoàn tất đánh giá an toàn của đoàn tàu về hồ sơ, điện, phanh hãm. "Nếu không giải quyết triệt để, có khả năng phải kéo dài thời gian khắc phục và hoàn chỉnh đánh giá để nghiệm thu đưa vào khai thác" - báo cáo của Chính phủ nêu.

Về đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, theo báo cáo của tư vấn độc lập, do tồn tại chưa đánh giá an toàn của đoàn tàu và một số khiếm khuyết của hệ thống tín hiệu điều khiển, quản lý an toàn vận hành và do tổng thầu chưa cung cấp đủ các chứng chỉ, hồ sơ tài liệu kỹ thuật an toàn, thử nghiệm thí nghiệm an toàn nên tư vấn độc lập chưa thể hoàn tất báo cáo cuối cùng về đánh giá an toàn hệ thống.

Để tháo gỡ những khó khăn cho dự án, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi, làm việc với lãnh đạo Chính phủ Trung Quốc; Bộ trưởng Bộ GTVT đã làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam, với Tham tán thương mại Đại sứ quán Trung Quốc; đồng thời, định kỳ 2 tuần làm việc với tổng thầu nhằm thúc đẩy tiến độ dự án.

Đối với các tồn tại còn lại, Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo tổng thầu và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết theo hướng cấp chứng nhận kiểm định tạm thời của đoàn tàu (có thời hạn) và sẽ cấp chính thức khi các đoàn tàu vận hành đồng bộ và được tư vấn độc lập cấp chứng nhận an toàn hệ thống. Đề nghị tư vấn độc lập rà soát phương thức đánh giá an toàn hệ thống để xem xét cấp tạm thời làm cơ sở vận hành thử và đưa vào khai thác.