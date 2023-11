Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và UBND các phường Hàng Bông, Cửa Đông, Điện Biên, Cửa Nam đề nghị giải tỏa ngay các tụ điểm cà phê đường tàu để đảm bảo an toàn giao thông.

Văn bản nêu rõ tại khu vực đường sắt trên địa bàn các phường Hàng Bông, Cửa Đông, Điện Biên vẫn tồn tại nhiều hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Điển hình là mở hàng quán kinh doanh trong phạm vi hành lang; du khách đi vào khu vực này sử dụng dịch vụ, quay phim, chụp ảnh rất đông, nhất là vào dịp cuối tuần...

Tại khu vực chắn đường ngang Trần Phú (Km 00+790 khu gian Hà Nội - Gia Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng), ban ngày lực lượng công an, dân phòng của các phường vẫn tổ chức chốt gác. Tuy nhiên, khi các lực lượng chốt gác của địa phương trong khu vực đường ngang rút khỏi vào ban đêm, du khách đi lại dọc hai bên đường sắt và trong lòng đường sắt tự do. Nhiều hộ dân mở bán hàng ăn, giải khát phục vụ du khách theo dọc đường sắt, nhất là đoạn đường sắt chạy qua phường Điện Biên (từ đường Điện Biên Phủ tới đường Trần Phú)...

Tụ điểm cà phê đường tàu. Ảnh: Hữu Hưng

Đáng nói, tại thời điểm lực lượng chức năng chốt gác chặt chẽ, vẫn có các trường hợp nhiều hộ dân tự dẫn khách vào khu vực phía trong đường tàu bằng các lối đi qua cửa nhà mặt phố Phùng Hưng. Tình trạng vi phạm nêu trên uy hiếp nghiêm trọng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Từ đó, Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Nội đề nghị UBND các quận, phường này triển khai các giải pháp tổng thể đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân, du khách và tài sản của ngành đường sắt, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đường sắt, tránh tái diễn tình trạng khách du lịch, người dân đi lại trong khu vực hành lang đường sắt.

Đồng thời bố trí lực lượng chốt gác của địa phương vào ban đêm để duy trì việc chấp hành quy định của các hộ dân kinh doanh dọc hai bên đường sắt; xử lý nghiêm theo luật định những cá nhân, tập thể vi phạm.