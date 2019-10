Cụ thể, tuyến đường từ UBND xã Định Thành A đến Miễu Ông Tà (xã Định Thành A, huyện Đông Hải) dài 1,24 km, rộng 3 m; chi phí xây dựng hơn 1,6 tỉ đồng, do Công ty CP Đầu tư xây dựng và san lấp Bạc Liêu thi công.

Tuyến đường này được đưa vào sử dụng vào đầu năm 2019 nhưng nay đã xuống cấp thấy rõ. Trong khi ở đoạn khác cùng với tuyến đường này do đơn vị khác thi công nhiều năm trước vẫn rất êm ái.



Tuyến đường từ UBND xã Định Thành A đến Miếu Ông Tà có chi phí xây dựng hơn 1,6 tỉ đồng mới đưa vào sử dụng 1 năm đã xuống cấp hoàn toàn

Đơn vị thi công đã "chữa cháy" bằng cách rải lớp hồ dầu lên mặt đường nhưng không khả thi

Cùng tuyến đường trên nhưng ở chiều ngược lại do đơn vị khác thi công từ nhiều năm trước vẫn rất chất lượng và êm ái

Cách đó không xa, một tuyến đường khác thuộc địa bàn xã An Trạch, huyện Đông Hải - cũng do Công ty CP Đầu tư xây dựng và san lấp Bạc Liêu thi công, cũng trong tình trạng tương tự. Đó là tuyến đường từ UBND xã An Trạch đến cầu Út Bửu có chiều dài hơn 2,7 km, chi phí xây dựng hơn 4,9 tỉ đồng.

Một tuyến khác có cho phí xây dựng hơn 4,9 tỉ đồng cũng do cùng một đơn vị thi công và đưa vào sử dụng cùng thời điểm cũng xuống cấp trầm trọng

Toàn bộ tuyến đường hơn 4,9 tỉ đồng đều nham nhở như thế này nhưng chủ đầu tư lý giải là do khách quan

Theo lý giải của ông Phạm Minh Tú, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Đông Hải (chủ đầu tư), nguyên nhân cả 2 tuyến đường vừa đưa vào sử dụng chưa được 1 năm đã hỏng là do khách quan.

"Do thời điểm thi công gần cuối năm, để kịp đưa công trình vào sử dụng phục vụ Tết Nguyên đán nên đơn vị thi công để xe lưu thông sớm dẫn đến bong tróc mặt đường. Mặc dù đơn vị thi công đã khắc phục bằng cách rải lớp hồ dầu lên mặt đường nhưng do trời mưa nên không lâu lại bong tróc. Chúng tôi đã nghe phản ánh, đã kiểm tra và đề nghị đơn vị thi công khắc phục bằng cách đổ thêm lớp bê tông 3cm nữa trên toàn bộ các tuyến này" - ông Tú nói.