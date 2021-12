Theo đó, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống nhân dân, EVNCPC triển khai thực hiện Tháng tri ân khách hàng với chủ đề: "Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19" nhằm trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19.



EVNCPC trao tặng gạo hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

EVNCPC sẽ tập trung cao trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra bảo dưỡng lưới điện, sẵn sàng xử lý sự cố... Đảm bảo cung cấp điện các Trạm y tế lưu động phục vụ phòng chống dịch tại một số địa phương, hỗ trợ kiểm tra, lắp đặt sau công tơ, đảm bảo cung ứng điện; hỗ trợ công tác thí nghiệm máy biến áp của khách hàng… Ngoài ra, EVNCPC sẽ trao tặng "Thẻ bảo hiểm an toàn điện" cho khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

EVNCPC ủng hộ kinh phí hỗ trợ mua vắc-xin cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Để đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, EVNCPC tập trung hỗ trợ tối đa khách hàng về các dịch vụ điện sau công tơ; miễn phí lắp đặt sau công tơ, vệ sinh TBA cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19 cho đối tượng là các bệnh viện, cơ sở y tế, hộ nghèo bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19, các trường học chuẩn bị tổ chức dạy - học trực tiếp trở lại sau dịch, các trung tâm bảo trợ trẻ em, nhà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 …

Bên cạnh đó, EVNCPC cũng chú trọng vào các hoạt động an sinh xã hội như: trao tặng đồ bảo hộ phòng chống dịch Covid-19 cho các khu cách ly/bệnh viện dã chiến phòng chống dịch tại các địa phương; tặng khẩu trang vải cho khách hàng; tặng máy đo thân nhiệt cho khách hàng lớn, điểm chống dịch Covid-19, cơ quan nhà nước tại các địa phương; thăm hỏi, hỗ trợ người già neo đơn, trẻ em mồ côi do cha, mẹ mất vì nhiễm COVID-19…

Cũng trong tháng tri ân khách hàng, EVNCPC sẽ tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo "Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII" năm 2021. Các đợt hiến máu được tổ chức tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên từ ngày 3 – 18/12/2021.

Ngoài ra, để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, EVNCPC sẽ tổ chức ra mắt website Chăm sóc khách hàng và App Chăm sóc khách hàng phiên bản mới; triển khai thêm kênh thanh toán tiền điện qua Mobile Money và phối hợp với các đơn vị trung gian thanh toán khuyến mãi và các hình thức tặng thưởng khách hàng lần đầu thanh toán trực tuyến.