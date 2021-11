Bộ Y tế cho biết ngày 14-11, nước ta ghi nhận 8.176 ca mắc Covid-19 tại 52 tỉnh, thành phố, trong đó có 3.705 ca ở cộng đồng. Trong ngày, 5.257 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh; số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.947 người.



Đến nay, nước ta đã tiêm được gần 99 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, hơn 34,6 triệu người đã tiêm đủ 2 liều.

Trước diễn biến dịch phức tạp ở một số tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đã chỉ đạo ngành y tế địa phương tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những người về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh; tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch Covid-19.

Sáng cùng ngày, tại TP Thủ Đức, TP HCM đã diễn ra lễ ra quân tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở và triển khai kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội trong tình hình mới.

Tỉnh Bình Thuận đưa người, vật tư y tế lên tàu ra đảo Phú Quý hỗ trợ dập dịch. Ảnh: HỢP PHỐ

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, cho biết TP Thủ Đức đã phát động lễ ra quân với hơn 2.278 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng chống dịch, gồm: các y - bác sĩ Bệnh viện (BV) Lê Văn Thịnh, BV Lê Văn Việt, BV TP Thủ Đức và Trung tâm Y tế Thủ Đức cùng các giáo viên, đoàn viên, cán bộ Hội Chữ thập đỏ...

TP Thủ Đức sẽ phối hợp với UBND 34 phường trên địa bàn triển khai kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các hộ gia đình F0 có dưới 3 thành viên (tại thời điểm cách ly tại nhà) sẽ được trao túi an sinh gồm những thực phẩm thiết yếu trị giá khoảng 300.000 đồng/lần để sử dụng trong 5 ngày. Gia đình có 4-6 người sẽ được trao túi an sinh trị giá khoảng 500.000 đồng/lần. Còn gia đình có từ 6 người trở lên, tùy theo hoàn cảnh thực tế sẽ được hưởng mức hỗ trợ theo quy định. Riêng người già, trẻ em, phụ nữ mang thai sẽ được hỗ trợ thêm sữa, bột dinh dưỡng.

Tại Hà Nội, Sở Y tế vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP về phương án rút khoảng cách tiêm giữa 2 mũi vắc-xin AstraZeneca còn tối thiểu 4 tuần.

Đến sáng 14-11, tỉ lệ tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên tại TP Hà Nội đã đạt khoảng 93%, gần 70% số này được tiêm đủ 2 mũi. Hiện còn khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi đang chờ đến thời hạn được tiêm mũi 2 bắt đầu từ ngày 15-11. TP Hà Nội sẽ xây dựng kịch bản phòng chống dịch Covid-19 cao hơn so với kịch bản hiện nay, đồng thời tính đến phương án thí điểm cách ly F1 tại nhà.

Theo báo cáo ngày 14-11 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, tỉnh này đã ghi nhận 502 ca mắc Covid-19. Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay ở Vĩnh Long. Đáng chú ý, 259 ca là F1 trở thành F0 khi đang được cách ly tập trung.

Tại TP Cần Thơ, số ca F0 vẫn ở mức gần 400. Trong đó, 155 ca phát hiện khi đang cách ly tại nhà.

Từ tháng 10 trở về trước, tỉnh Sóc Trăng là một trong những địa phương ít ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, gần đây, số ca mắc ở tỉnh này tăng liên tục, có lúc chạm mốc gần 400 người. Giáp ranh với Sóc Trăng, tỉnh Bạc Liêu cũng liên tục có số người mắc Covid-19 tăng mạnh, có ngày trên 500 ca.

Tại An Giang, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết trong vòng 24 giờ qua, địa phương này ghi nhận thêm 695 ca mắc.

Trong khi đó, tại Bình Thuận, ngày 14-11 đã ghi nhận 369 ca dương tính với SASR-CoV-2, trong đó có đến 306 ca mắc ngoài cộng đồng. Đáng chú ý, huyện đảo Phú Quý cũng đã ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên sau gần 2 năm vắng bóng dịch. Sau khi ghi nhận 41 ca Covid-19, đêm 13-11, các bác sĩ, nhân viên y tế và cán bộ, chiến sĩ đã mang theo thuốc, trang thiết bị y tế lên tàu ra đảo Phú Quý.