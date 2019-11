Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15 giờ chiều 2-11, tại tuyến đò ngang vượt qua sông Trà Khúc (đoạn từ thôn Ân Phú nối với đường Trường Sa, thuộc xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi).



Theo thông tin ban đầu, lúc xảy ra sự cố, trên ghe có 5 người đang vượt dòng nước lũ từ thôn Ân Phú qua bờ bên kia. Khi chiếc ghe ra giữa dòng, bất ngờ dòng nước xiết cuốn mạnh khiến chiếc ghe lật úp, toàn bộ 5 người trên ghe rớt xuống sông.

Chiếc ghe bị lật giữa dòng. Ảnh: T.Trực

May mắn khi sự cố xảy ra, lái đò kịp lấy áo phao vứt xuống nước, ứng cứu những người bị nạn. Do dòng nước chảy quá mạnh, các nạn nhân đều bị cuốn ra xa khoảng 100m so với vị trí lật mới được người dân khác ứng cứu.

Vụ tai nạn khiến em Trần Thị Thảo (ngụ ở thôn Tân Lập, xã Tịnh An), học sinh lớp 12 của Trường THPT Trương Định bị uống nước nhiều phải nhập việc cấp cứu. Hiện sức khỏe của em Thảo tạm ổn, qua cơn nguy kịch.

May mắn khi sự cố xảy ra trên ghe chỉ có 5 người dân. Ảnh: T.Trực

Ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, cho biết thôn Ân Phú thường xuyên bị cô lập mỗi khi nước sông Trà Khúc dâng cao. "Nhưng do nhu cầu đi lại của hàng trăm hộ dân thôn Ân Phú, không thể cấm đò ngang chở người dân được. Hiện tại để giải quyết việc đi lại cho người dân, học sinh đi học, chúng tôi sẽ xin cấp trên điều động phương tiện chở người dân qua lại tạm thời", ông Khương cho biết.

Nhiều học sinh con em người dân thôn Ân Phú không về được nhà. Ảnh: T.Trực

Anh Nguyễn Nhất, ngụ ở thôn Ân Phú, cho biết thời điểm xảy ra lật ghe không phải là thời gian cao điểm nên không có tai nạn thảm khốc xảy ra. "Nếu vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối, lúc người dân và học sinh tranh thủ qua sông để đi học, đi làm và hay trở về thì mỗi chuyến ghe chở từ 20-30 người. Lúc này mà xảy ra tai nạn thì không biết tình huống sẽ nguy cấp thế nào", anh Nhất nói.

Hiện toàn thôn Ân Phú gần 400 hộ dân, mỗi khi mưa gió hoặc nước sông Trà Khúc dâng cao, toàn thôn bị cô lập với bên ngoài bởi dòng nước chảy xiết. Cách duy nhất di chuyển ra ngoài thôn của các hộ dân này là sử dụng phương tiện ghe, đò ngang. Tuy nhiên, việc sử dụng phương tiện này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bởi ghe thô sơ. Người đi ghe thường xuyên không được trang bị phương tiện đảm bảo an toàn khi đi đò ngang.