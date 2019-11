Ngày 4-11, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Có (SN: 1972, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai) tù chung thân về tội "Giết người".

Theo HĐXX, Có nghi ngờ vợ là chị Trần Thị Nghĩa (SN: 1977) quan hệ bất chính với người khác nên hay ghen tuông khiến hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị Nghĩa bỏ đến thuê nhà ông Bùi Kim Ngọc (SN:1956, trú tổ 14, phường An Phú, thị xã An Khê) để ở và bán trái cây.

Bị cáo Đoàn Văn Có tại phiên toà

Đến chiều 26-9-2018, sau đã uống rượu, Có điện thoại cho chị Nghĩa và hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Có mang theo can đựng xăng, đi xe máy tìm tới chỗ chị Nghĩa bán trái cây. Thấy Có cầm can xăng, chị Nghĩa vội bỏ chạy vào phòng ông Ngọc (sát quầy bán trái cây) và tri hô "Chú Bốn (tên thường gọi của ông Ngọc) cứu con với". Nghe tiếng kêu, ông Ngọc đang nằm xem ti vi vội ngồi dậy. Đúng lúc này Có xông vào cầm can xăng tạt về phía ông Ngọc và chị Nghĩa rồi châm lửa đốt nhằm thiêu chết vợ. Ngọn lửa bao trùm khiến cả chị Ngĩa lẫn ông Ngọc bị phỏng nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, ông Ngọc tử vong sau đó với vết phỏng diện tích 83% cơ thể, chị Nghĩa bị phỏng 44% diện tích cơ thể.