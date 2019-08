Sáng 1-8, Chủ tịch UBND xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An xác nhận tại khu dân cư Kiến Bình nằm phía sau trụ sở UBND xã, xảy ra án mạng giết người. Sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng bỏ trốn, sau đó đến Công an huyện Bến Lức đầu thú.

hu dân cư nơi xảy ra án mạng giết người

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 31-7, Nguyễn Văn Được (SN 1999, ngụ xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh) đến chơi nhà bạn gái Lê K. D (SN 2001, ngụ khu dân cư Kiến Bình, phía sau trụ sở UBND xã). Thời điểm này, mẹ của D. đi vắng. Do sắp đến ngày đám hỏi, Được và D. bàn chuyện tổ chức. Trong lúc nói chuyện, điện thoại D. có tin nhắn nên cô gái phải nhắn trả lời.

Do tính ghen tuông và nghi ngờ D. có ai đó nên Được đã cự cãi dẫn đến lớn tiếng với nhau. Bực tức, Được dùng dây dù siết cổ bạn gái đến chết rồi bỏ trốn. Khi mẹ của D. đi công việc về thì phát hiện D. đã chết nên báo tin cho công an xã và công an huyện.

Sau khi bỏ trốn lên huyện Bến Lức, lo lắng bị phát hiện, Được đã đến Công an huyện Bến Lức đầu thú. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ qaun công an xác định nạn nhân tử vong do bị siết cổ.

Công an huyện Bến Lức đã bàn giao nghi can Được về cảnh sát hình sự tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.