Giả danh "cán bộ tín dụng" vay hàng chục tỉ đồng của dân rồi bỏ trốn

12/10/2018 11:41

Sáng 12-10, thông tin từ Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ quỵt tiền vay có trị giá lên đến hàng chục tỉ đồng.



Trước đó, qua thời gian quen biết và môi giới, nhiều người dân sinh sống trên địa bàn Đà Nẵng đã cho ông Đào Văn Thành (SN 1986, ngụ phường Hòa Minh) vay tiền đáo hạn, tới tháng sẽ được trả tiền lãi, tiền vay theo quy định.

Ban đầu, ông Thành tự xưng mình là "cán bộ tín dụng" làm nhiệm vụ đáo hạn ngân hàng nhằm lấy cớ để tiếp cận những người có nhu cầu cho vay tiền với giá trị lớn.

Sau thời gian tiếp xúc, tạo sự tin tưởng, ông Thành mời và đề nghị những người có nhu cầu cho vay tiền để mình được vay nhằm đáo hạn ngân hàng. Sau khi đã tạo được mối làm ăn bằng sự tin tưởng, ông Thành tiếp tục yêu cầu được vay với số tiền lớn hơn.

Ngôi nhà ông Thành sinh sống nằm tại đường Hoài Nam 1 đã được bán cho người khác

Nhưng đến ngày 5-9, nhiều người cho ông Thành vay tiền nhưng vẫn chưa nhận được tiền lãi, tiền vay theo quy định liền tìm đến nhà riêng (số 08 Hoài Nam 1) thì đều té ngửa khi biết ông Thành đã bỏ trốn cùng người con gái lớn.

Nhiều người cho vay bị mất số liền lớn, lên đến hàng tỉ đồng do quá bức xúc đã dùng gạch đá ném vào nhà ông Thành. Lực lượng chức năng sau đó đã phải có mặt tại hiện trường để giữ an ninh trật tự và đưa người vợ của ông Thành cùng người con gái mới 9 tháng tuổi ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Theo người dân địa phương, ông Thành đã bỏ trốn khỏi nhà riêng vào ngày 4-9. Đến ngày hôm sau thì nhiều người cho vay tiền đã tập trung rất đông trước nhà ông Thành để đòi nợ.

"Ông này mới dọn đến đây ở cùng vợ và 2 con kể từ đầu tháng 8, đến đầu tháng 9 vừa qua thì đã bỏ trốn rồi.

Vào sáng nay (12-10), một hộ dân sau khi mua lại nhà của ông Thành đã dọn đến đây sinh sống" – một người dân ngụ tại đường Hoài Nam 1, kể.

Cũng theo người dân, từ khi vào sinh sống tại số 08 Hoài Nam 1, ông Thành tỏ ra rất vui vẻ, hay đi làm trễ giờ bằng xe SH và ăn mặc rất lịch sự.

Những nạn nhân bị quỵt tiền khi đã cho ông Thành vay cho biết, ban đầu do họ tin tưởng cho vay tiền vì ông Thành khẳng định mình là cán bộ tín dụng và đang làm việc ở một ngân hàng. Thời gian đầu, sau quá trình tạo mối quan hệ và tạo sự tin tưởng, ông Thành chỉ yêu cầu được vay số tiền vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Sau vài tháng, ông Thành bắt đầu yêu cầu được vay tiền với giá trị lớn hơn, 1 tỉ trở lên.

Theo thống kê ban đầu, đã có ít nhất 9 người dân là nạn nhân bị quỵt tiền khi cho ông Thành vay kể từ năm 2016 tới nay, với tổng giá trị lên đến hơn 16 tỉ đồng.

Nhiều người bị quỵt tiền do cho ông Thành vay với giá trị lớn từ 750 triệu đến 7 tỉ đồng như trường trường của ông Hồ Văn Tr., Lê Văn D., Nguyễn Hoàng Đ., bà Nguyễn Thị P.,… đều đã có đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng kèm theo những tờ giấy cho mượn tiền được viết bằng tay.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Hòa Minh đã tiến hành kiểm tra ngôi nhà nơi ông Thành sinh sống cùng vợ con thì phát hiện ngôi nhà này đã bán cho người khác và ông Thành đã bỏ đi cách đây hơn 1 tháng nhưng không báo cho Công an phường. Ngoài ra, nơi ông Thành sinh sống không có hộ khẩu và chưa hề được đăng ký tạm trú theo quy định.

Đại diện Công an phường Hòa Minh cho biết, cách đây mấy ngày, người vợ của ông Thành đã đến trụ sở để làm giấy xác nhận xin ly hôn.







V. Quyên