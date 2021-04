Khuya 28-4, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM cho biết đơn vị phối hợp với Công an quận 7 (TP HCM) giải cứu thành công 24 cư dân ra khỏi một chung cư mini (tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7).



CLIP: Giải cứu cư dân mắc kẹt trên tầng cao chung cư đang bốc cháy

Khoảng hơn 22 giờ cùng ngày, nhiều người phát hiện khói đen bốc ra mù mịt từ tầng cao chung cư nói trên (có tất cả 7 tầng). Tại hiện trường, người dân hò hét để người trong tòa nhà thoát ra ngoài và tìm cách dập lửa. Khi hỏa hoạn xảy ra, 24 cư dân đang mắc kẹt trong chung cư.



Lực lượng cứu nạn giải cứu thành công hai em nhỏ



Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP điều động phương tiện, lực lượng đến chi viện cho Công an quận 7 cùng lực lượng tại chỗ. Tại đây, lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt lại trong tòa nhà ra ngoài an toàn. Khoảng 5 người được giải cứu bằng xe thang (trong đó có 2 em nhỏ); những người còn lại được lực lượng cứu nạn hướng dẫn thoát hiểm bằng cầu thang bộ.



Chung cư mini xảy ra hỏa hoạn trong đêm

Đồng thời, lực lượng chữa cháy triển khai dập lửa, ngăn chặn cháy lan sang những khu vực lân cận.



Hiện các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.