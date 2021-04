Chiều 16-4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XV.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Quang Thái

Theo ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, căn cứ theo quy định của pháp luật, tổng số ứng cử viên ĐBQH của TP Hà Nội cần chuẩn bị là 36 người.

Trong tổng số 72 người ứng cử ĐBQH có 21 người nộp đơn xin rút, 11 người có tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đạt dưới 50%, 1 người bị cơ quan an ninh điều tra bắt, số còn lại 39 người được tiến hành hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH. Tuy nhiên, trong số 39 người này, có 1 người có tỷ lệ tín nhiệm nơi công tác dưới 50%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất số lượng người để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XV là 36 người. Hội nghị cũng biểu quyết để 21 người có đơn xin rút ra khỏi danh sách ứng cử viên ĐBQH khoá XV (82/82 đại biểu nhất trí). Không đưa vào danh sách 1 người có tín nhiệm nơi công tác dưới 50% (82/82 đại biểu nhất trí).

Trong danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XV, trong số này có 33 người đạt tỷ lệ 100%, 2 người đạt tỷ lệ 98,78%, 1 người đạt tỷ lệ 97,56%. Trong số 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XV có 33 người được giới thiệu, 3 người tự ứng cử.

Những người có tỷ lệ tín nhiệm nơi công tác dưới 50%, đều là những người tự ứng cử. Theo quy định, những người được giới thiệu ứng cử phải xin ý kiến nơi công tác. Người đó được tín nhiệm mới được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Với những người tự ứng cử, sau khi hiệp thương vòng 2, sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác (nếu có).

Về nội dung một người bị cơ quan an ninh điều tra bắt, theo ông Huân, đây là trường hợp tự ứng cử ĐBQH tên là L.T.H. (phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng). Người này bị cơ quan an ninh điều tra công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm, nhằm chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật Hình sự.

Còn liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, thời gian gần đây, cơ quan công an có văn bản yêu cầu Viện Tim Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin về việc đấu thầu thiết bị y tế thời điểm ông Tuấn đang là Giám đốc, liệu có ảnh hưởng đến việc ứng cử ĐBQH của ông này không?

GS-TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: D.Thu

Trả lời câu hỏi trên, ông Đàm Văn Huân, cho biết Ủy ban bầu cử TP Hà Nội cũng đã xem xét về nội dung này, tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản của các cơ quan có thẩm quyền, chưa có quyết định khởi tố vụ án, hay khởi tố bị can liên quan đến ông Tuấn nên ông Tuấn vẫn nằm trong danh sách giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV.

"Tại hội nghị hiệp thương chiều nay, ông Tuấn đạt 100% ý kiến đồng ý giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV" - ông Huân nói. Ông cũng cho hay từ nay đến 2 ngày trước khi niêm yết danh sách (28-4), nếu có vấn đề về nhân thân, đặc biệt, liên quan đến vi phạm về mặt hình sự, các cấp có thẩm quyền có khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì sẽ có ứng cử viên thay thế theo đúng quy định.