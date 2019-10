Ngày 23-10, tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam (giữa) tặng hoa cho đại tá Lê Tấn Tới (bên phải) và trao quyết định phụ trách Công an tỉnh Bạc Liêu cho đại tá Trần Phong (bên trái). Ảnh: Trọng Nguyễn

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) và trao Quyết định phụ trách Công an tỉnh Bạc Liêu đối với đại tá Trần Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Lê Tấn Tới (SN 1969; quê quán xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) là tiến sĩ Luật, vào ngành công an năm 1986. Đại tá Lê Tấn Tới từng giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng Công an TP Bạc Liêu, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.