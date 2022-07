Ngày 14-7, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiều đại biểu đã chất vấn Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương về việc nhiều cử tri phản ánh chưa nhận được Căn cước công dân (CCCD) dù thời gian làm đã lâu và đã đóng tiền để nhận qua bưu điện.



Người dân lên công an phường Phú Mỹ (TP. Thủ Dầu Một) rà danh sách CCCD

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết từ tháng 3-2021 đến nay, Công an tỉnh đã nhận được trên 1,5 triệu hồ sơ đề nghị cấp, cấp đôi, cấp lại thẻ CCCD; đồng thời nhận và phối hợp với Bưu điện trả được trên 1,1 triệu thẻ cho công dân. Qua sô liệu thống kê, hiện các bưu điện trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng hơn 33.500 thẻ CCCD chưa kịp chuyển trả cho người dân.

Theo ông Quyên, khi Công an tỉnh nhận thẻ CCCD từ Bộ Công an chuyển về sẽ tiến hành phân loại, đối với các trường hợp không đăng ký nhận qua dịch vụ Bưu điện thì cơ quan công an có trách nhiệm thông báo cho người dân đến trụ sở Công an cấp xã, phường, thị trấn để nhận thẻ.

Đối với các trường hợp đăng ký nhận qua dịch vụ bưu chính thì có 2 cách để nhận, một là người dân sẽ chờ nhân viên bưu điện giao theo địa chỉ đã đăng ký trong vòng 3 ngày từ khi nhận được CCCD từ Bộ Công an chuyển về; hai là người dân trực tiếp đến bưu điện đế nhận thẻ và sẽ được bưu điện hoàn trả lại tiền đã thu phí trước đó.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều người dân chưa nhận được thẻ CCCD chủ yếu do các nguyên nhân như ngành bưu điện bị quá tải nên số thẻ CCCD tồn đọng ở bưu điện chưa chuyến đến cho người dân còn khá lớn; nhiều trường hợp người dân khi đi làm CCCD đã cung cấp thông tin, giấy tờ cá nhân không chính xác, không trùng khớp và bị sai lệch so với dữ liệu dân cư trong hệ thống (sai địa chỉ, số điện thoại, thay đối địa chỉ thường trú...) nên phải mất nhiều thời gian để xác minh, bổ sung, chỉnh sửa, nhất là đối với người dân tạm trú.

Bên cạnh đó, trong thời gian cao điểm thực hiện chiến dịch cấp CCCD, Công an tỉnh thông báo khi người dân đến làm CCCD phải mang đủ 3 loại giấy tờ gồm CMND, giấy khai sinh, sổ hộ khấu đế có cơ sở thu thập đầy đủ thông tin tin. Tuy nhiên, đối với người dân tạm trú chủ yếu chỉ có giấy CMND (nhiều giấy CMND không đủ thông tin về ngày, tháng sinh, quê quán... ) nên thông tin thu thập không đầy đủ, chính xác, Công an tỉnh phải gửi phiếu xác minh đến các tỉnh, thành phố nơi thường trú để thu thập thêm thông tin, liên hệ cơ quan tư pháp để bổ sung ngày, tháng sinh... nên mất rất nhiều thời gian.

Theo số liệu thống kê từ đầu năm 2022 đến nay, đã có gần 300.000 hồ sơ cấp CCCD của người tạm trú bị chậm tiến độ do sai sót về thông tin, trong đó có hơn 11.000 trường hợp sai sót bị quá hạn 6 tháng nên Bộ Công an đã xóa dữ liệu, buộc phải mời người dân lên làm lại. Từ đó ảnh hưởng đến tiến độ và gây bức xúc cho người dân; thậm chí có rất nhiều người không đồng thuận việc đến làm lại CCCD theo quy định.

Để khắc phục tình trạng trên, Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp làm việc với bưu điện tỉnh và bưu điện các địa phương để có giải pháp nhanh chóng chuyển trả tất cả các thẻ CCCD còn tồn đọng cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Công an tỉnh cũng khuyến cáo người dân khi nhận được thẻ CCCD hoặc thông báo số định danh cá nhân, nếu phát hiện có sai sót phải nhanh chóng liên hệ với Công an cấp xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú để điều chỉnh, cập nhật thông tin, sau đó đến nơi cấp CCCD để được cấp đổi lại thẻ theo quy định. Về thời gian điều chỉnh thông tin và làm CCCD, người dân chỉ cần thực hiện trong ngày.