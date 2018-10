Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk bắt gỗ lậu trong đêm

08/10/2018 12:08

Sáng 8-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển gỗ lậu vừa bị bắt giữ.



Hơn 30m gỗ lậu được đưa về trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

Trước đó, từ thực trạng phá rừng xảy ra phức tạp trên địa bàn huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk), đêm 6-10, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát cơ động truy quét lâm tặc. Đến khoảng 1 giờ ngày 7-10, tổ công tác đi vào địa bàn xã Cư Króa (huyện M’Đrắk) thì phát hiện một chiếc xe tải đang vận chuyển số lượng gỗ lớn nên đã yêu cầu dừng để kiểm tra.

Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận tên là Trần Thế Tuyên (35 tuổi, ngụ ở xã Cư Króa). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Tuyên không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên. Qua kiểm đếm, trên xe tải có chở 33 hộp gỗ to được xẻ vuông vắn, với tổng khối lượng hơn 30m3. Bước đầu, tài xế Tuyên khai đã nhận vận chuyển số gỗ trên từ xã Cư Króa ra thị trấn M’Đrắk cho một ông trùm gỗ lậu với giá 6 triệu đồng.

*Trước đó, ngày 6-9, đại tá Vũ Hồng Văn có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án giải cứu con tin bị đối tượng ngáo đá dùng dao khống chế. Mặc dù người nhà đối tượng được đưa đến hiện trường cùng lực lượng chức năng vận động bỏ hung khí và thả con tin nhưng đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành và yêu cầu lực lượng công an phải rút quân, nếu không sẽ giết chết con tin. Nhận thấy tình hình nguy hiểm đến tính mạng của con tin, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng tấn công từ 3 phía. Đồng thời, đích thân đại tá Văn cũng lao vào khống chế đối tượng, giải cứu con tin an toàn.

Tin - ảnh: C. Nguyên