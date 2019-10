Chiều 3-10, tại TP Hải Phòng, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ Công an TP Hải Phòng. Dự lễ công bố có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tặng hoa tân Giám đốc Công an TP Hải Phòng Vũ Thanh Chương (trái) và tân Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu (phải)

Tại hội nghị, Bộ Công an công bố và trao quyết định điều động đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hải Phòng.



Đồng thời, điều động đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại lễ công bố, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, và ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, chúc mừng 2 cán bộ được Bộ Công an giao nhiệm vụ mới. Mong Đại tá Vũ Thanh Chương phát huy đoàn kết nội bộ, tập trung lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ công an TP Hải Phòng phát huy truyền thống, luôn chủ động nắm chắc tình hình, lấy phòng ngừa là chủ yếu từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội TP Hải Phòng. Đảng ủy Công an TP Hải Phòng phối hợp các cơ quan thành phố khẩn trương hoàn thiện các quy trình, chỉ định đại tá Vũ Thanh Chương tham gia Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an TP Hải Phòng.

Đại tá Vũ Thanh Chương trước đó là Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương vào tháng 7-2018.

Đại tá Lê Ngọc Châu trước đó là Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an, được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng từ tháng 3-2019.