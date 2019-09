Ngày 4-9, đại tá Lưu Huy Bình, Trưởng Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với ông Lê Đồng Đức, giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn, do có hành vi dí súng vào đầu người khác đe dọa.



Ông Lê Đồng Đức - người dí súng vào thanh niên sau va chạm giao thông

Ông Đức bị xử phạt hành chính căn cứ Điều 10 Nghị định 167/2013 về lỗi lưu hành giấy phép về vũ khí không còn giá trị sử dụng. Khẩu súng hiện bị Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thu hồi.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 3-7, ông Đức điều khiển xe ôtô 4 chỗ biển số Thanh Hoá lưu thông trên tỉnh lộ 510B hướng từ thị trấn Bút Sơn về Khu du lịch Hải Tiến. Khi tới địa bàn xã Hoằng Đạo thì xảy ra va quệt với xe cẩu do tài xế Lê Văn Hiếu (SN 1993, ngụ Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hoá) điều khiển.

Tuy nhiên, sau va chạm, xe cẩu không dừng lại. Cho rằng tài xế xe cẩu cố tình bỏ chạy, ông Đức lái xe đuổi theo chặn đầu xe cẩu yêu cầu tài xế xe cẩu xuống giải quyết. Khi anh Hiếu vừa bước xuống đường, ông Đức bất ngờ xông lại túm cổ áo rồi lấy từ trong xe ôtô 1 khẩu súng dí vào đầu anh Hiếu đe doạ.

Hiện trường nơi xảy ra va chạm giao thông

Vụ việc xảy ra ngay trên tuyến đường lớn đông người qua lại, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ khi chứng kiến. Rất may công an đã nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc.

Những người liên quan sau đó được đưa về trụ sở Công an huyện Hoằng Hóa xử lý. Theo cơ quan công an, khẩu súng mà ông Đức sử dụng là súng bắn đạn cao su, công cụ hỗ trợ được cấp cho doanh nghiệp do ông Đức quản lý. Tuy nhiên, giấy phép sử dụng súng của ông Đức do Công an tỉnh Thanh Hoá cấp đã hết hạn từ ngày 20-6.

Được biết, ông Lê Đồng Đức là Giám đốc Công ty xây dựng Phúc Thắng (có địa chỉ ở huyện Hoằng Hóa), chuyên kinh doanh chợ ở thị trấn Bút Sơn và xây dựng các dự án trên địa bàn huyện Hoằng Hoá.