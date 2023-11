Ngày 29-11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa phát hiện, thu giữ một lượng lớn thuốc nổ cùng kíp điện khi kiểm tra một căn nhà tại xã Bản Hon, huyện Tam Đường.

Hàng trăm kg thuốc nổ được phát hiện dưới nơi ngủ của các công nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an nhận được thông tin tại công trường phá đá nâng cấp, mở rộng nền đường qua xã Bản Hon do Công ty TNHH Hoàng Hạnh Phương thi công thường nổ mìn phá đá sát khu dân cư, gây tâm lý bất an cho nhân dân. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 28-11, lực lượng công an phát hiện Công ty Hoàng Hạnh Phương đã tiếp tục nổ mìn phá đá tại khu vực Km133.



Tổ công tác tiến hành kiểm tra tại hiện trường, ông Nguyễn Đình Hạnh, Giám đốc công ty này, không xuất trình được giấy phép sử dụng vật liệu nổ và khai báo loanh quanh về nguồn gốc số thuốc nổ đã sử dụng.

Kiểm tra tại một ngôi nhà cấp 4 do ông Hạnh thuê của người dân làm nơi ở cho công nhân ở gần đó, lực lượng công an phát hiện dưới một tấm phản nơi có nhiều công nhân đang ngủ cất giữ 84,4 kg mìn và 170 chiếc kíp nổ điện cùng 350 m dây nổ. Điều đáng nói, vị trí chứa kho thuốc nổ này chỉ cách chiếc bếp ga mà các công nhân sử dụng nấu ăn hàng ngày 1,5 mét.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lai Châu điều tra, mở rộng.