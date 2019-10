Trung tướng Trần Việt Khoa nói về bảo vệ chủ quyền biển Đông

Sáng nay 30-10, Quốc hội bắt đầu 2 ngày thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019 cũng như kế hoạch 2020. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Trung tướng Trần Việt Khoa (Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng, đã nói về tình hình Biển Đông và công tác bảo vệ chủ quyền.

Theo Trung tướng Trần Việt Khoa, tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng an ninh, an toàn khu vực biển có tuyến hàng hải bận rộn nhất trên thế giới. Điều này đe dọa an ninh khu vực, an ninh các nước có chung khu vực Biển Đông.

Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết từ tháng 5-2019, khi Việt Nam có hoạt động dầu khí trên biển, đặc biệt là từ đầu tháng 7 đến cuối những ngày tháng 10 vừa qua, nước ngoài đưa lực lượng xuống phản đối ta một cách hết sức phi lý.

"Đây là những cái mà ta không thể chấp nhận được. Họ đưa tàu xuống khảo sát thăm dò, có thời điểm đến 35-40 chiếc để bảo vệ" - tướng Khoa nói.

Theo trung tướng Trần Việt Khoa, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đấu tranh trên cơ sở đấu tranh pháp lý để khẳng định chủ quyền của ta.

"Trên thực địa, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư... thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình và tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng để khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền của chúng ta không thể chối cãi theo Luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982"- Giám đốc Học viện Quốc phòng cho hay.

Trung tướng Trần Việt Khoa khẳng định dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại của dân tộc ta. Quy luật ấy hiện nay được thể hiện ở hai nhiệm vụ rất rõ: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Trong tình hình hiện nay, với những đặc điểm, yếu tố tác động tới sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp phù hợp để đấu tranh trong điều kiện mới, để giữ vững môi trường hòa bình, độc lập để phát triển đất nước.

Năm 2018 sau khi Bộ Chính trị đã thông qua và kết luận các chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng đã tiến hành quán triệt sâu sắc các chiến lược này.

"Có thể nói đây là cơ sở để Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng xây dựng tổ chức, biên chế quân đội và mua sắm vũ khí, trang bị, bảo đảm theo tinh thần: tinh - gọn - mạnh, đáp ứng các kiểu chiến tranh hiện đại trong điều kiện mới" - tướng Khoa nói.

Có thể nói đất nước ta từng phải trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, chúng ta thấy được cái tàn khốc của chiến tranh và sự mất mát của mỗi gia đình, dòng họ.

Theo tướng Khoa, việc bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tuy nhiên, chúng ta cũng luôn luôn phải sẵn sàng cảnh giác, tỉnh táo và sẵn sàng các phương án cao nhất với các tình huống có thể xảy ra.

"Vì lợi ích Quốc gia dân tộc, vì độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chúng ta phải sẵn sàng bảo vệ và đẩy lùi các nguy cơ chiến tranh để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước" - Trung tướng Trần Việt Khoa bày tỏ.