Ngày 10-10, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo, giáng bậc hàm đối với trung tá Nguyễn Chí Kiều, công tác tại Đội tuần tra, kiểm soát giao thông nội tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình do thiếu trách nhiệm trong tình thế cấp bách cần bảo vệ tài sản, tính mạng của người khác.



Trung tá CSGT Nguyễn Chí Kiều đứng nhìn nam thanh niên đâm chết bạn gái gây bất bình - Ảnh cắt từ clip

Theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi sự việc xảy ra Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu trung tá Nguyễn Chí Kiều viết báo cáo tường trình sự việc. Căn cứ vào kết quả điều tra, mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với trung tá Nguyễn Chí Kiều.

Đồng thời, Công an tỉnh Ninh Bình cũng ra quyết định giáng cấp hàm từ trung tá xuống đại úy và hạ bậc lương đối với ông Nguyễn Chí Kiều vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong tình huống cấp bách cần bảo vệ tính mạng, tài sản của người khác.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, hiện đại úy Nguyễn Chí Kiều đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và đã được giải quyết.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 1-4, trên đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, đã xảy ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng, khi nam thanh niên cầm kéo đâm chết người yêu sau mâu thuẫn tình ái.

Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường sau vụ án mạng - Ảnh: Tuấn Minh

Vào thời điểm trên, nhiều người dân chứng kiến đôi nam nữ giằng co nhau trên ôtô phía sau nhà thi đấu Ninh Bình, trên đường Tôn Đức Thắng. Sau đó, cô gái trẻ mở cửa xe chạy ra đường kêu cứu. Tuy nhiên, nam thanh niên cởi trần từ trên xe chạy theo quật ngã cô gái, sau đó cầm kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nam thanh niên sau đó cũng tự đâm nhiều nhát vào người tự sát nhưng không chết.

Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị T.H (SN 1994), ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nghi phạm đâm chết chị H. là Phạm Văn Nghị (SN 1988), cùng ngụ huyện Kim Sơn.

Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện clip quay lại vụ giết người trên, trong clip có cảnh một người mặc sắc phục CSGT trên tay có cầm công cụ hỗ trợ nhưng không tiếp cận để khống chế đối tượng mà đứng nhìn và gọi điện thoại. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đã có nhiều tranh luận về thái độ cũng nhưng sự thờ ơ của người CSGT trên.