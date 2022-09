Liên quan đến nghi án Giao con nhờ chữa bệnh, bất ngờ nhận lại hũ tro cốt, ngày 12-9, ông N.H.N. (ngụ ở TP Huế, Thừa Thiên - Huế; cha của cháu bé mất tích N.LM.Q.), cho biết gia đình ông đã đem mẫu tóc của mẹ cháu Q. và một phần tro cốt đến giao nộp tại Công an tỉnh Lâm Đồng để giám định AND để phục vụ cho điều tra.



"Tôi mong muốn cơ quan công an rốt ráo vào cuộc để xác định đây có phải mẫu xương của con trai tôi không? Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu, vì sao ông Q. lại tự ý thiêu thi thể cháu khi chưa được sự đồng ý của gia đình" – ông N. viết trong đơn trình bày gửi Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 9-9.

Hũ tro cốt đặt trên bàn thờ khi gia đình ông N. làm đám tang cho cháu Q. Ảnh: GĐCC

Ông N. cho biết ngày 27-3, khi nhận được thông tin từ người nhận chữa bệnh cho cháu Q. là ông L.M.Q. (SN 1977; thường trú tại đường Nguyễn Bính, TP Huế; tạm trú phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về việc con trai mình đã chết, ông rất bàng hoàng và gọi điện cho vợ cùng anh trai đến quán cà phê để xử lý. Do cha mẹ đã già yếu, bị bệnh tim mạch nên vợ chồng ông N. cố gắng giấu chuyện cháu Q. đã chết, tránh gây sốc. Vì vậy, sau khi nhận hũ tro cốt từ ông Q. nói rằng đó là của con trai mình, vợ chồng ông N. lặng lẽ đưa hũ tro cốt lên nghĩa trang làm đám. "Tôi đã giữ lại một phần tro cốt để phục vụ điều tra vụ việc, phần còn lại tiến hành chôn cất tại nghĩa trang. Tôi mong muốn cơ quan công an rốt ráo vào cuộc để xác định đây có phải mẫu xương của con trai tôi không? Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu, vì sao ông Q. lại tự ý thiêu thi thể cháu khi chưa được sự đồng ý của gia đình"- ông N. chia sẻ.

Đến ngày 28-3, ông N. đã gửi đơn tố giác tội phạm lên Công an TP Huế và được hồi âm chuyển đơn vào Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 9-4, vì sợ cha mẹ mình biết chuyện, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của vợ sau này nên ông N. viết đơn gửi Công an tỉnh Lâm Đồng xin được rút đơn tố giác tội phạm đối với ông L.M.Q.

"Khi đó tôi nghĩ rằng mình đã sai lầm khi gửi con đi điều trị để rồi phải mất đi đứa con. Cái giá phải trả quá đắt và tôi không muốn tiếp tục trả giá vì sai lầm nếu như ông bà nội của cháu biết hung tin này vậy nên tôi mới làm đơn rút tố giác" - ông N. chia sẻ.

Sau khi Công an tỉnh Lâm Đồng gửi công văn mời tới làm việc, vì lý do sức khỏe và tâm lý ảnh hưởng nặng nề nên 2 lần ông N. có đơn xin tạm hoãn thời gian tới làm việc. Đến ngày 3-8 thì ông N. lên làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng nhưng đến ngày 16-8 thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm của ông N. do quá thời hạn xác minh tin báo nhưng chưa có kết quả giám định, chưa được cung cấp tài liệu, đồ vật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đầu tháng 3-2022, vợ chồng ông N. đã giao cháu N.L.M.Q. (SN 2019; chậm phát triển trí não) cho ông Q. ở Bảo Lộc điều trị với kinh phí 200 triệu đồng mỗi tháng rồi về Huế. Tuy nhiên, bất ngờ ngày 27-3, ông Q. điện cho ông N. nói đang ở Huế và hẹn gặp tại quán cà phê. Tại đây, ông Q. nói cháu Q. đã chết do bị Covid-19 nên ông đã tự thiêu thi thể cháu bé chứ không trình báo với cơ quan chức năng, chính quyền sở tại.