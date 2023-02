Ngày 18-2, anh Lâm Anh Đạt (làm nghề shipper, 24 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã có đơn tố cáo gửi Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) vì bị một cặp vợ chồng người nhận hàng sử dụng tuýp sắt, bình hoa, ghế inox… đánh gãy cả hai tay.



Theo anh Đạt, vào khoảng 11 giờ ngày 17-2, anh ghé nhà ông Trương Đình Nhạt (ngụ xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên với phí là 230.000 đồng.

Tuy nhiên, ông Nhạt không nhận hàng nên anh gọi điện thoại cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt trao đổi với người bán.

"Lúc này, tôi thấy giữa ông Nhạt và shop bán hoa có lời qua tiếng lại. Khoảng 10 phút sau thì cuộc gọi kết thúc, khi đưa điện thoại cho tôi, ông Nhạt tỏ vẻ rất bực tức" - anh Đạt thuật lại.

Anh Đạt bị đánh gãy cả hai tay

Sau đó, anh Đạt nói nếu ông Nhạt không nhận hàng thì gửi phí giao hàng để anh giao lại nơi làm việc và hoàn trả đơn hàng về cho người bán. "Tôi chỉ nói vậy thôi, ông Nhạt nói lại: "mày có tin là tao đánh mày luôn không?". Tôi tiếp tục nói mình chỉ là người giao hàng và làm đúng trách nhiệm khi khách không nhận hàng thì phải thu tiền phí để hoàn trả đơn hàng" - anh Đạt kể.

Bất ngờ, ông Nhạt đá mạnh vào người anh Đạt, sau đó dùng tay đấm liên tiếp và dùng bình hoa đập vào đầu anh. Sau đó, ông Nhạt hô lớn, người vợ chạy ra kéo cửa cổng. Chưa dừng lại, ông Nhạt dùng tuýp sắt và vợ dùng hai ghế inox thay nhau đánh vào người anh. Nhờ mang nón bảo hiểm nên vùng đầu anh Đạt không bị thương nặng và kịp thoát qua nhà dân ở gần lẩn trốn, nhờ người điện thoại báo công an.

Theo anh Đạt, việc vợ chồng ông Nhạt dùng hung khí đánh anh có nhiều người chứng kiến. Khi đang lẩn trốn, anh nghe giọng ông Nhạt vác dao đi tìm. Quá sợ hãi, anh đi bộ vòng qua đường tắt đến công an trình báo sự việc.

Anh Đạt được các y bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện

Nhận tin, công an xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa) đã đến nhà ông Nhạt và mời ông này xuống trụ sở công an xã làm việc, lấy lời khai và tìm hiểu sự việc.

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày (17-2), anh Đạt được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Sau khi chụp X-Quang xương cẳng tay, làm các xét nghiệm y khoa, các bác sĩ kết luận anh Đạt bị gãy đầu dưới thân xương trụ phải, gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái.

Do bị thương quá nặng, người thân đã đưa anh Đạt ra Bệnh viện Quân y C17 để tiếp tục điều trị. Tại đây, bác sĩ thông báo cả hai cánh tay bị gãy nhiều đoạn nên sẽ mổ sắp lại xương và cố định lại phần xương bị gãy.

Chiều 18-2, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa thông tin công an huyện đang điều tra vụ việc trên. “Chúng tôi đang củng cố hồ sơ, giám định tỉ lệ thương tật, để có cơ sở xử lý các bước tiếp theo” - lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa cho biết thêm.

Theo Công an huyện Tư Nghĩa, bước đầu, ông Nhạt đã thừa nhận hành vi đánh shipper Đạt. Hung khí, tang vật như tuýp sắt, ghế… đã bị công an thu giữ.

"Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ việc và thông báo rộng rãi đến báo chí” - Công an huyện Tư Nghĩa cho biết.