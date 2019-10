Xin giải ngân 364 tỉ đồng cho dự án metro số 1

Ban Quản lý ĐSĐT TP vừa có văn bản gửi Sở Tài chính TP HCM, liên quan việc giải ngân vốn ODA vay lại từ ngân sách trung ương đối với dự án metro số 1. Theo đó, trong quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, nguồn vốn ODA vay lại từ ngân sách trung ương phân bổ cho dự án là 364 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện Ban Quản lý ĐSĐT TP chưa giải ngân phần vốn này do hợp đồng vay lại chưa ký kết. Do đó, Ban Quản lý ĐSĐT đề nghị giải ngân trước số vốn 364 tỉ đồng trong thời gian chờ các thủ tục ký hợp đồng vay lại. Giá trị giải ngân sẽ được cập nhật vào nội dung của hợp đồng vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND TP HCM. Bộ Tài chính cho rằng đề nghị này phù hợp với các quy định, do đó, Ban Quản lý ĐSĐT TP đề nghị Sở Tài chính xem xét và báo cáo UBND TP.