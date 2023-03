Thời gian gần đây, Báo Người Lao Động liên tục nhận được phản ánh về tình trạng những công trình nhà ở, biệt thự… không phép, sai phép trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT). Điều đáng nói, những công trình, biệt thự vi phạm này được người dân phản ánh suốt thời gian dài nhưng đến nay... vẫn vậy!



Nhà phố, biệt thự "thi gan"

Từ phản ánh của người dân, sau hơn một tuần ghi nhận, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi phát hiện một số công trình sai phạm đã hoàn thiện cũng như không ít công trình vẫn đang thi công rầm rộ.

Vừa gặp chúng tôi, ông C. (một trong những người viết đơn phản ánh) bức xúc cho hay dù ông và người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh về công trình trụ sở chi nhánh của một hãng ôtô trên Quốc lộ 51 (phường Kim Dinh, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT) xây dựng sai phép, vượt quá chiều cao… nhưng không thấy chính quyền địa phương đến kiểm tra, xử lý. "Nay nhà báo đến rồi thì thông qua nhà báo chúng tôi mong sớm có câu trả lời về việc này từ các đơn vị liên quan" - ông C. nói.

Công trình nhà ở quy mô lớn tại thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xây dựng không phép trên đất nông nghiệp Ảnh: SỸ HƯNG

Ở huyện Xuyên Mộc (tỉnh BR-VT), ngôi biệt thự của một cựu cán bộ đang trong giai đoạn hoàn thiện nằm trên Quốc lộ 55 (đoạn qua xã Phước Thuận) - công trình từng bị người dân phản ánh vì xây vượt diện tích gần 100 m2, vẫn "bình chân như vại". Cũng ở Xuyên Mộc, sai phạm quy mô lớn nhất có lẽ là công trình nhà ở của gia đình ông P.V.R trên đường Vành Đai (thị trấn Phước Bửu). Đây là công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp với diện tích cả ngàn m2 nhưng chỉ bị xử phạt 35 triệu đồng, đến nay vẫn tồn tại.

Trường hợp vi phạm về xây dựng khiến người dân BR-VT bức xúc nhất là công trình biệt thự dạng hộp nằm ở triền núi thuộc quy hoạch khu vui chơi giải trí công cộng nằm ở mặt tiền đường số 7, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Công trình biệt thự này được người dân phát hiện sai phạm và phản ánh với chính quyền địa phương thời điểm bắt đầu xây dựng cho đến khi hoàn thiện ít nhất 3 năm nhưng vẫn đâu vào đấy. Đáng nói, theo người dân, họ đã nhiều lần thấy UBND xã Phước Hưng đến kiểm tra, lập biên bản xử phạt, yêu cầu chủ dừng thi công nhưng đến nay không hiểu sao công trình biệt thự vẫn được hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Theo quan sát, công trình biệt thự dạng hộp kết cấu 3 tầng, có hành lang, khuôn viên, công trình phụ. Công trình được xây dựng đồ sộ là thế nhưng bên ngoài lại được quây quanh bằng tôn.

Hàng loạt sai phạm ở một khu dân cư

Những ngày nay, người dân ở phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phần nào giải tỏa được bức xúc liên quan đến dự án khu dân cư (KDC) Phước Tân sau khi Thanh tra Chính phủ ký thông báo kết quả kiểm tra nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án KDC gần 50 ha này.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm cần được tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, quá trình thẩm định giá đất để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn bộc lộ thiếu sót, hạn chế dẫn đến đơn giá đất để bồi thường chưa phản ánh đúng giá đất thị trường tại thời điểm thu hồi đất của dự án; đối với nội dung người dân phản ánh chủ đầu tư (Công ty An Hưng Phát) chuyển nhượng 700 nền đất ở thương mại dưới hình thức góp vốn trái phép, qua xác minh Thanh tra Chính phủ xác định là có cơ sở, bởi dự án được UBND tỉnh Đồng Nai giao đất, chủ đầu tư chưa thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, chưa được cơ quan nhà nước nghiệm thu xác nhận nhưng đã thực hiện ký hợp đồng huy động vốn trái với quy định.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ xác định bà Phan Thị Mỹ Thanh (năm 2013 là phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) ký văn bản và giấy phép cho Công ty An Hưng Phát lập quy hoạch giai đoạn 1 dự án chưa đúng quy định Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể, tháng 9-2013, bà Thanh ký văn bản 7665 cho Công ty An Hưng Phát lập quy hoạch giai đoạn 1. Tại thời điểm trên, dự án có sử dụng 28 ha đất lúa nhưng chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 27-5-2014, Thủ tướng Chính phủ mới có văn bản cho phép chuyển mục đích đất lúa để thực hiện dự án. Đến tháng 3-2014, bà Thanh tiếp tục ký ban hành giấy phép quy hoạch cho phép Công ty An Hưng Phát lập, phê duyệt nhiệm vụ, trình thẩm định quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500. Trong khi đó, quy định của pháp luật thì việc cấp giấy phép quy hoạch chỉ thực hiện sau khi được chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm…

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận hồ sơ, điều tra đối với hành vi huy động vốn trái phép của Công ty An Hưng Phát, nếu vi phạm pháp luật hình sự thì xử lý theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát việc triển khai và chấp hành các quy định pháp luật của dự án. Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra những vi phạm nêu trên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Địa phương lên tiếng, người dân mong mỏi

Liên quan đến KDC Phước Tân, theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, chủ tịch tỉnh đã giao Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ, điều tra đối với hành vi huy động vốn trái phép của chủ đầu tư dự án là Công ty An Hưng Phát. Theo đó, các sở như Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai. Riêng Công ty An Hưng Phát phải khẩn trương khắc phục sai phạm, chấp hành quy định pháp luật, có báo cáo gửi UBND tỉnh trong tháng 3-2023.

Ở BR-VT, liên quan đến công trình chi nhánh trụ sở một hãng ôtô, khi chúng tôi liên hệ với UBND phường Kim Dinh (TP Bà Rịa) thì lãnh đạo tìm cách né tránh và trả lời qua loa: "Chúng tôi đang phối hợp với UBND TP Bà Rịa lên kế hoạch kiểm tra, sai đến đâu, xử lý đến đó". Điều đáng nói hơn, cách công trình của hãng ô tô khoảng 100 m là một dự án vi phạm khác đang trong giai đoạn thi công. Vẫn như cách trả lời cũ, lãnh đạo UBND phường Kim Dinh nói: "Đã tiếp nhận thông tin để xử lý". "Chúng tôi rất bức xúc vì sự tắc trách của chính quyền địa phương. Chúng tôi đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm" - ông C. mong mỏi.

Lãnh đạo UBND xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) khẳng định ngôi biệt thự của cựu cán bộ xây trên đất ở nông thôn nên chỉ cần thông báo, còn phía sau xây vượt diện tích đang được xã giải quyết (?!). Liên quan đến công trình xây "chui" của ông R., khi được hỏi, lãnh đạo UBND thị trấn Phước Bửu cho rằng gia đình ông R. xây chui, khi phát hiện thì mọi việc đã xong. "UBND thị trấn Phước Bửu đã đến kiểm tra, lập biên bản xử phạt và yêu cầu gia đình ông R. tự tháo dỡ công trình vi phạm" - lãnh đạo thị trấn Phước Bửu nói.

Đối với công trình biệt thự ở xã Phước Hưng (huyện Long Điền), đại diện UBND xã giải thích chủ công trình biệt thự từng xin phép sửa chữa nhưng sau đó âm thầm xây dựng quy mô. "UBND xã Phước Hưng từng nhiều lần kiểm tra, lập biên bản xử phạt, yêu cầu tháo dỡ nhưng chủ nhà chưa thực hiện. Đến năm 2021, người này đã chuyển nhượng công trình biệt thự cho một người khác" - đại diện UBND xã nói và cho hay đang tiến hành xử lý theo quy định.

