Bình Định, Quảng Ngãi: Sẵn sàng phương án sơ tán dân

Sáng 9-11, tại xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, người dân địa phương hối hả dùng bao cát chằng chống, che chắn nhà cửa. Tại thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, chính quyền địa phương cũng đang gấp rút triển khai các biện pháp để bảo vệ an toàn cho người dân.

Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 5 khiến 7 tàu hàng bị trôi neo, từ 8 giờ cùng ngày, Công ty CP Cảng Quy Nhơn đã cho tạm dừng các hoạt động bốc xếp hàng hóa tại cảng nhằm tập trung toàn bộ lực lượng ứng phó với bão số 6. Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, đến chiều cùng ngày, có 56 tàu hàng tại khu vực cảng Quy Nhơn đã được đơn vị bố trí vào các khu vực neo đậu an toàn.

Chiều 9-11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó bão số 6 tại Bình Định. Báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng, cho biết tỉnh đã triển khai đồng bộ hàng loạt biện pháp để ứng phó với bão số 6, yêu cầu tất cả cơ quan, đơn vị phải túc trực 24/24 giờ từ ngày 9-11, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, ứng phó trong mọi tình huống. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định duy trì 100% quân số, thành lập 5 đoàn công tác, chuẩn bị phương tiện, trang bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Bình Định tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi và hoạt động của tàu thuyền; tập trung rà soát, kiểm đếm các phương tiện, tàu thuyền, thông tin kịp thời và hướng dẫn các phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn... Đồng thời, tổ chức, hướng dẫn di chuyển, gia cố bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy - hải sản; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, khách du lịch và công trình cơ sở hạ tầng trên biển và các đảo...

"Đối với khu vực miền núi, trung du, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, đang thi công, sửa chữa và hồ thủy điện nhỏ; triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi mưa lũ lớn; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính..." - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác trung ương về tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 6. Báo cáo với Bộ trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính cho biết 100% tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển đã liên lạc được với đất liền, các tàu đã vào neo trú tại các cảng. Hiện tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng phương án ứng phó, tập trung bảo đảm an toàn và lên phương án di dời người dân vùng xung yếu, nguy cơ ảnh hưởng của bão và mưa lũ đến nơi an toàn.

Tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 2 sở chỉ huy tiền phương tại 2 huyện Lý Sơn và Đức Phổ. Tùy theo tình hình mưa bão, địa phương triển khai phương án di dời hơn 8.100 hộ, hơn 28.600 nhân khẩu nằm trong các khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng của mưa lũ, nước ngập sâu và sạt lở đất sau bão. Theo dự kiến, đến 14 giờ hôm nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thành việc di dời dân ở vùng nguy hiểm.

