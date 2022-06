Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, vừa ký báo cáo về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, UBND TP Hà Nội cho biết qua công tác tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại đơn vị có liên quan đến tham nhũng.

UBND TP Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm trong công tác phòng chống tham nhũng. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy định về phòng chống tham nhũng để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng và các lĩnh vực: Đầu tư mua sắm công, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng…

Ngày 10-12-2021, UBND TP Hà Nội có quyết định 5214 phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2022; trong đó có nội dung phê duyệt kế hoạch thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng tại 1 đơn vị.

Công an TP Hà Nội cũng tổng số thụ lý 25 vụ 45 bị can (trong đó kỳ trước chuyển sang 19 vụ, 34 bị can; khởi tố trong kỳ 4 vụ, 8 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ; điều tra bổ sung 1 vụ, 3 bị can). Kết quả giải quyết 10 vụ, 23 bị can, trong đó tạm đình chỉ 2 vụ, 6 bị can; đình chỉ 1 vụ; kết thúc điều tra chuyển VKS 7 vụ, 17 bị can. Đang điều tra 15 vụ, 22 bị can.

Về các tồn tại, hạn chế, theo UBND TP Hà Nội, một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi. Một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; các cơ quan phòng chống tham nhũng tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp thực hiện phòng, chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực. Công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng kéo dài, việc thu hồi tài sản tham nhũng còn hạn chế.