Sáng nay 11-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm việc với Đảng ủy Công an TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, 2 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 10 tháng cuối năm 2020. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng tham dự buổi làm việc.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết trước tình hình phòng, chống dịch Covid-19 rất khẩn trương, cấp bách nên thành phố đã quyết định hoãn tổ chức một số sự kiện mặc dù đã được chuẩn bị chu đáo do tập trung đông người như: Hội thảo khoa học"Đảng bộ thành phố Hà Nội - 90 năm xây dựng, phát triển"; Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố; gặp mặt các lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ…

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Một trái tim hồng" chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội dự kiến tổ chức tối 16-3 cũng được hoãn, thay vào đó là triển khai ghi hình và phát sóng trên truyền hình, trong đó lồng ghép chiếu phim phóng sự về 90 năm Đảng bộ thành phố.

Lễ khai mạc triển lãm ảnh sẽ được tiến hành với số lượng đại biểu phù hợp; giao Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu về việc tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội vào ngày 16-3 với quy mô đại biểu hạn chế.

Thành ủy Hà Nội cũng giao Văn phòng Thành ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình Trụ sở Thành ủy - công trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP, với số lượng đại biểu phù hợp

Chỉ đạo Công an TP Hà Nội, Bí thư Vương Đình Huệ nhấn mạnh Công an TP cần tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, Công an TP trong những tháng tiếp theo, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn…

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã báo cáo Bí thư Thành ủy và đoàn công tác kết quả công tác năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang được Công an TP Hà Nội triển khai quyết liệt.

Công an TP Hà Nội cũng chủ động chỉ đạo, tổ chức lực lượng nắm chắc số người nước ngoài, số công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch để thông báo, phối hợp với ngành y tế phòng ngừa, cách ly theo quy định. Đến nay, lực lượng công an đã rà soát được gần 6 vạn người nước ngoài trên địa bàn. Công an TP Hà Nội đã nắm chắc tình hình, xử lý nghiêm các hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội; tăng cường xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá, buôn lậu khẩu trang y tế; các hành vi vứt, thải khẩu trang không đúng nơi quy định.