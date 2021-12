Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa họp, bàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo lên phương án chủ động ứng phó với dịch bệnh ở mức cao hơn. Lãnh đạo quận, huyện, thị xã bám sát địa bàn; trước mắt, tập trung tối đa cho tuyến cơ sở, nhất là nâng cao năng lực y tế và ý thức người dân.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quốc Oai - Ảnh: Viết Thành

Tâm lý chủ quan còn phổ biến

Tính riêng từ ngày 11-10 đến 18 giờ ngày 13-12, toàn TP Hà Nội đã ghi nhận gần 15.000 ca nhiễm SAR-CoV-2. Riêng tuần từ ngày 6-12 đến ngày 12-12 đã phát sinh thêm 4.550 ca, đặc biệt ngày 12-12 lên tới gần 900 ca; ngày 13-12 tiếp tục ghi nhận 762 ca. Hiện TP vẫn còn 37 điểm phong tỏa và 9 chùm ca bệnh.

Hà Nội đã triển khai 32 bệnh viện, cơ sở thu dung và 27 cơ sở thu dung theo mô hình trạm y tế lưu động với năng lực điều trị cho 100.000 ca bệnh. Hà Nội cũng đã triển khai thi công xong hệ thống ôxy tại 25 bệnh viện với 3.200 đầu ra khí ôxy phục vụ người bệnh; tập huấn chuyên môn trực tuyến cho tất cả các xã, phường, thị trấn và triển khai ứng dụng phần mềm để quản lý, theo dõi, điều trị cho F0 tại nhà.

Bí thư Đinh Tiến Dũng nhận định nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của người dân triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; nên dù số ca bệnh bình quân gia tăng mạnh, nhưng thành phố vẫn kiểm soát được tình hình.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng, tâm lý chủ quan còn phổ biến. Tình trạng tụ tập đông người, không thực hiện "5K" trong tổ chức lễ, đám, ăn uống ở hàng, quán... diễn ra nhiều nơi. Một số quận, huyện, phường, xã vẫn chưa triển khai điều trị F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng, cách ly F1 tại nhà.

Trước tình hình đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: "Cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở phải vào cuộc đồng bộ để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 như chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Tiếp tục làm thật tốt yêu cầu phân cấp, giao quyền cho quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn trong phòng, chống dịch bệnh; tập trung nâng cao năng lực y tế quận, huyện, thị xã và cơ sở; tiếp tục coi người dân là trung tâm, chủ thể".

Chủ động phòng, chống dịch dịp lễ Noel và Tết Dương lịch

Bí thư Đinh Tiến Dũng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất yêu cầu 15 đoàn kiểm tra theo phân công, tiếp tục bám sát cơ sở để kiểm tra, giám sát và hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương, khen thưởng, những nơi làm tốt; phê bình, chấn chỉnh những biểu hiện thiếu trách nhiệm, thiếu quyết tâm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo xây dựng kịch bản, phương án ứng phó khi số ca F0 tăng lên 2.000 và 3.000 ca/ngày; tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ, ngành trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập; chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế, chính sách để huy động lực lượng y, bác sĩ đã nghỉ hưu, lực lượng sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ y tế tuyến cơ sở. Tiếp tục tiêm vắc-xin mũi 1 phòng Covid-19 cho những người chưa được tiêm, nhất là người có bệnh nền và học sinh cấp trung học cơ sở; tiêm mũi 2 cho học sinh trung học phổ thông đủ điều kiện và sẵn sàng tiêm mũi 3 cho đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về mua sắm và tiếp nhận hỗ trợ về thiết bị để bố trí xét nghiệm theo khu vực, bảo đảm trả kết quả nhanh; rà soát và bàn giao các cơ sở thu dung F0 thành phố quản lý cho các quận, huyện chưa có hoặc chưa đủ cơ sở thu dung vận hành phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch bệnh ở mức độ cao hơn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trực tiếp Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải lãnh đạo, chỉ đạo việc xác định cấp độ dịch và biện pháp tương ứng; nâng cao năng lực hệ thống y tế, thành lập mới các trạm y tế lưu động; tổ chức quán lý điều trị F0, cách ly F1 tại nhà đối với tất cả các phường, xã, thị trấn; tăng cường kiểm tra, giám sát từ cơ sở.

Các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và căn cứ vào mức độ dịch để tổ chức xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể từng trường tổ chức cho học sinh đi học trở lại, gắn với công tác xét nghiệm và tiêm vắc-xin để bảo đảm an toàn cho trẻ. Khi phát hiện trường hợp F0 là học sinh phải đánh giá nhanh triệu chứng để quyết định phương án điều trị, cách ly phù hợp.

Lưu ý nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch 2022, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, các cấp, các ngành phải vận động tổ chức tôn giáo tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhưng vẫn phải bảo đảm trang trọng và hạn chế tập trung đông người; tuyên truyền sâu rộng để các vị chức sắc tôn giáo, bà con giáo dân và nhân dân cùng chia sẻ, chung tay với thành phố trong công tác phòng, chống dịch...

Ban Cán sự đảng UBND TP có phương án chỉ đạo chung để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trên toàn địa bàn thành phố, nhất là tại các điểm vui chơi, nơi thường tập trung đông người vào những ngày lễ lớn. Cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã chỉ đạo các lực lượng, nòng cốt là công an có phương án bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết phân luồng giao thông tránh tụ tập đông người trong dịp này.

Nhấn mạnh yêu cầu chủ động chuẩn bị cho nhân dân đón Tết nguyên đán thật vui tươi, an toàn, ấm áp, Bí thư Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phải thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn với người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn, bảo đảm không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc.