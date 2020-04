Trong ngày có 4 trường hợp nghi ngờ, xét nghiệm cho kết quả âm tính. Dự kiến hôm nay, 23-4, bệnh nhân 206 sẽ được xuất viện tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.



Về công việc sắp tới, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết TP sẽ tiếp tục giám sát phòng chống dịch bệnh đối với các khu vực có nguy cơ như nhà máy, xí nghiệp, khu lưu trú, nhà trọ…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đề nghị người dân TP khi ra đường phải đeo khẩu trang. TP sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Từ ngày 23-4, TP sẽ có các hướng dẫn để cho phép một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu hoạt động trở lại.

Ông Lê Thanh Liêm cũng đề nghị các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục thực hiện những chỉ đạo của TP về công tác phòng chống dịch để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Đồng thời, các sở, ngành có liên quan khẩn trương ban hành các tiêu chí an toàn để bảo đảm an toàn khi hoạt động. "Các địa phương không được lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19" - ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ, UBND TP HCM ban hành văn bản chỉ đạo về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 sau ngày 22-4, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã có thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn TP như sau: Tiếp tục tạm ngưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch hoạt động trên địa bàn TP kể từ 0 giờ ngày 23-4 đến khi có thông báo mới, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, xe hỗ trợ vận chuyển người dân trong các trường hợp cần thiết tại các bệnh viện.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM phối hợp Trung tâm Y tế quận 8 vừa giám sát hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8). Mỗi đêm, chợ Bình Điền đón từ 15.000-17.000 lượt người ra vào chợ. Lưu lượng xe lưu thông là khoảng 4.000 xe. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Biên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận 8, do mật độ người đông như thế nên nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại chợ đầu mối Bình Điền rất cao.

Sắp tới, chợ Bình Điền cần thực hiện đo thân nhiệt cho khách, đặc biệt là tất cả tiểu thương buôn bán tại chợ và các lái xe, phụ xe đi từ khu vực miền Tây và các khu khác để chở hàng về chợ. Mỗi một gian hàng, khu buôn bán phải tự trang bị sát khuẩn rửa tay bất cứ lúc nào.

l Chiều cùng ngày, kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết từ 0 giờ ngày 23-4, 2 huyện Mê Linh và Thường Tín vẫn thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16, 2 thôn Đông Cứu và Dũng Tiến cách ly triệt để. Các nơi khác dần mở lại các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, Hà Nội cấm một số dịch vụ như quán bar, karaoke, massage, trò chơi điện tử...

Những người ra đường mà không đeo khẩu trang sẽ bị phạt. Ngoài ra, tất cả các lễ hội, hoạt động thể thao, sinh hoạt tôn giáo vẫn chưa được hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Các chủ cửa hàng ăn, uống nếu mở lại cửa hàng thì phải xếp bàn ghế theo khoảng cách 2 m. Các siêu thị, trung tâm thương mại cũng phải sắp xếp giữ khoảng cách 2 m cho khách hàng, thường xuyên đo thân nhiệt. Nghiêm cấm không cho các quán trà đá, trà chanh ngồi ở vỉa hè, lấn chiếm vỉa hè. Từ nay đến 30-4, TP cho phép Tổng Công ty vận tải và các đơn vị làm dịch vụ vận chuyển được hoạt động lại với công suất từ 20%-30% đối với taxi và Grab nhưng phải bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch.