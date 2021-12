Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong thời gian giao mùa đông-xuân, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, có phương án, kịch bản đáp ứng phòng, chống dịch, thực hiện phương châm "4 tại chỗ" khi dịch bệnh xảy ra.



Chủ động giám sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu...

Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, phương tiện đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, đặc biệt kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc thực phẩm...

Duy trì tổ chức, thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện; tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các đối tượng nghi ngờ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống Covid-19 trong bệnh viện; xây dựng phương án chăm lo cho bệnh nhân buộc phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết.

Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành liên quan và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng theo các hình thức phù hợp, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, tạo nguồn hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô dịp trước, trong và sau Tết và đặc biệt bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho các địa bàn, khu vực phải thực hiện biện pháp y tế phòng, chống dịch.

Sở Công Thương cũng kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về thị trường, giá cả, chính sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm, các điểm bán hàng bình ổn giá; kiểm soát thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông Vận tải, Công an TP và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức chu đáo, an toàn các điểm bán hoa xuân phục vụ Tết trên địa bàn, bảo đảm quy định về an toàn phòng, chống dịch, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2022), mừng Xuân Nhâm Dần 2022 bảo đảm ấn tượng, nội dung chất lượng nghệ thuật cao và an toàn.



Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán, điều kiện sống của từng địa phương và phòng, chống dịch bệnh.

Phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời các tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan. Tăng cường tuyên truyền, đấu tranh giảm các hoạt động phi văn hóa, xa hoa, lãng phí trong các lễ hội tự phát.

Công an TP Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan xây dựng các phương án, tổ chức lực lượng ứng trực cụ thể, phù hợp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm lễ hội, vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người, đặc biệt tập trung bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực trung tâm trong các ngày Tết từ ngày 29 tháng Chạp (đêm giao thừa, ngày 31-1-2022) đến ngày mùng 3 tháng Giêng (ngày 3-2-2022).

Công an TP Hà Nội cũng phát động đợt cao điểm ra quân tập trung phòng, chống tội phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ trái phép từ nay đến hết Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tăng cường phòng, chống buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ. Tổ chức xóa các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự; làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, nhất là ở các quận, các khu đông dân cư; không để xảy ra các vụ trọng án, triệt phá các đường dây buôn lậu, buôn bán, sản xuất hàng giả, buôn bán ma túy, cờ bạc, số đề, mại dâm, mê tín dị đoan, tín dụng "đen", cho vay nặng lãi... xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, các vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ hoặc ma túy, chất gây nghiện trên địa bàn mình phụ trách. Lãnh đạo các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống đại dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch.