Đến 9 giờ sáng nay 14-8, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã lập 17 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, tăng 6 chốt so với thời điểm bắt đầu thực hiện cách ly toàn thành phố vào 0 giờ cùng ngày.



Trước đó, chiều 13-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương đã họp khẩn thông báo thêm 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới tại Hải Dương. 3 trường hợp này gồm: bà N.T.C. (72 tuổi), anh Đ.Q.M. (17 tuổi), cùng ở thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà; và bà V.T.L. (59 tuổi, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Bộ Y tế sáng nay 14-8 khẳng định 3 trường hợp dương tính này là các ca bệnh Covid-19 lần lượt là: bệnh nhân số 906 (BN 906), BN 907 và BN 908.

Các chốt thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ người ra vào TP Hải Dương

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương, trong 3 trường hợp này, anh Đ.Q.M. (BN 907) và bà V.T.L. (BN 908) là nhân viên phục vụ tại Nhà hàng Thế giới bò tươi tại số 36 phố Ngô Quyền, TP Hải Dương. Anh L. làm việc tại đây được 2 tháng. Hằng ngày, làm công việc phụ bàn, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong tình trạng không đeo khẩu trang.

Ngày 28-7, anh M. đi mua thẻ điện thoại tại tại cửa hàng Hưng Mobile trên đường Phạm Ngũ Lão bằng xe máy, sau đó trở về quán.

Đến 7 giờ 30 sáng 10-8, anh M. bắt xe buýt tuyến 02 Thanh Hà - Hải Dương về quê ở Nhân Lư, Cẩm Chế (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Đến 14 giờ, anh đi xe ô tô cùng cậu ruột về nhà ông bà ngoại tại Xuân An, Thanh Khê (Thanh Hà) chơi, ăn cơm tối và ngủ qua đêm.



Sáng 11-8, anh M. cùng ông ngoại đi xe máy về nhà ở Nhân Lư. Đến 14 giờ 45 cùng ngày, anh M. bắt xe buýt tuyến 02 Thanh Hà - Hải Dương lên Nhà hàng Thế giới bò tươi làm việc.

Hiện đã xác định 24 người tiếp xúc với anh M. là đối tượng F1.

Bà V.T.L. cũng làm việc tại nhà hàng từ 4-4-2020 đến nay chưa về quê. Bệnh nhân chỉ làm việc trong nhà hàng, chỉ tiếp xúc với nhân viên, ít tiếp xúc với khách.

Hiện đã xác định được 10 người tiếp xúc gần với bà L. thuộc diện F1.

Còn bà N.T.C. (BN 906) cũng làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi được 2 tháng nay. Chiều 3-8, bà C. bắt xe buýt số 02 Thanh Hà - Hải Dương về Nhân Lư, Cẩm Chế (Thanh Hà). Sau khi xuống xe bà C. đi xe đạp về nhà. Buổi tối lên chùa tại địa phương làm lễ (bà ngồi 1 mình, không tiếp xúc với ai).

Vào 7 giờ 30 ngày 4-8, bà C. bắt xe buýt số 02 lên Nhà hàng Thế giới bò tươi số 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương) trông cháu, sau đó không ra ngoài. Chiều 11-8, bà C. có đến nhà bà Dung ở khu đô thị mới Tuệ Tĩnh chơi.

Hiện đã xác định được 5 người tiếp xúc gần với bà C., thuộc diện F1.

Trước tình hình xuất hiện ổ dịch Covid-19 liên quan đến nhà hàng Thế giới -bò tươi, có nhiều người qua lại ở TP Hải Dương trong khi chưa tìm được nguồn lây, tỉnh Hải Dương quyết định cách ly xã hội trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 14-8, với toàn TP Hải Dương.

Cách ly xã hội toàn TP Hải Dương từ 0 giờ ngày 14-8

Vào 0 giờ ngày 14-8, 11 chốt kiểm soát đã được lập tại các vị trí: trên đường Yết Kiêu (hướng huyện Tứ Kỳ vào TP Hải Dương), cầu Phú Tảo (hướng huyện Gia Lộc vào TP Hải Dương), đường Trường Chinh (nút giao đường Trường Chinh - đại lộ Võ Nguyên Giáp), đường Nguyễn Lương Bằng (hướng quốc lộ 5 vào TP Hải Dương), đường Phạm Văn Đồng (nút giao Phạm Văn Đồng - đại lộ Võ Nguyên Giáp), đường Ngô Quyền (hướng quốc lộ 5 vào TP Hải Dương), đường Điện Biên Phủ (hướng quốc lộ 5 vào TP Hải Dương), đường Quán Thánh (nút giao với đường gom An Định), đường Thanh Niên (hướng quốc lộ 5 vào TP Hải Dương), khu vực siêu thị BigC (TP Hải Dương ra quốc lộ 5) và đường Phan Đình Phùng (nút giao với đường gom An Định).



Đến sáng nay 14-8, các chốt kiểm soát phòng dịch mới tại làng Cẩm Khê (Tứ Minh), lối rẽ từ quốc lộ 5 vào phố Tự Đông, đường Đinh Văn Tả (Bình Hàn), phố Trương Hán Siêu, lối vào phường Nhị Châu, đường Nguyễn Văn Linh giao với đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng 14-8, tại 17 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 có lực lượng công an, quân sự, y tế, đoàn thanh niên, lực lượng khác và do công an làm trưởng chốt. Các chốt thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố, đo thân nhiệt, sát, khử khuẩn đối với người và phương tiện.

Hiện cuộc sống, sinh hoạt của người dân trong TP Hải Dương diễn ra bình thường, tuy nhiên, đường phố vấng bóng người qua lại.

Một số hình ảnh ghi nhận vào sáng 14-8:

Sáng 14-8, vẫn còn "người mua kẻ bán" ở chợ Con, phường Quang Trung

Dù đã có lệnh tạm đóng cửa nhưng cửa hàng không thiết yếu vẫn mở

Song có nhiều cửa hàng tuân thủ lệnh cách ly xã hội, tạm đóng cửa

---

các nhà hàng, quán ăn "cửa đóng then cài"

Nhiều tuyến phố thực hiện cách ly xã hội

---

---

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ cách ly xã hội