Trẻ em cần được tiêm đủ liều

Theo PGS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, tại Việt Nam, số mắc và tử vong do Covid-19 ở trẻ em thấp hơn so với người lớn. Các biểu hiện khi mắc bệnh thường nhẹ hơn, nhiều trường hợp không có triệu chứng nhưng hậu quả của Covid-19 cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe các em. Các cơ sở y tế đã ghi nhận hàng trăm trường hợp trẻ em mắc hội chứng MIS-C với các biểu hiện viêm đa hệ thống ở nhiều cơ quan như tim, phổi, thận, hệ tiêu hóa, não, da, mắt... sau khi mắc Covid-19, có thể tiến triển nặng, thậm chí tử vong. Ngoài ra, trẻ có thể gặp phải hội chứng hậu Covid-19 với các dấu hiệu bất thường kéo dài về sức khỏe như mệt mỏi, đau đầu, rối loạn giấc ngủ, mất tập trung, đau cơ... có thể có những hậu quả lâu dài đối với quá trình phát triển của trẻ. Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi, điều trị. Theo PGS-TS Trần Minh Điển, trẻ mắc Covid-19 mức độ nhẹ trước đó có thể vẫn bị hậu Covid-19 và hội chứng MIS-C mức độ nặng. Do đó, tiêm vắc-xin Covid-19 giúp trẻ tránh mắc bệnh, tránh các hậu quả lâu dài của bệnh, để trẻ đến trường và tham gia các hoạt động xã hội an toàn.